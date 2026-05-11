Pakistán permitió a Irán estacionar aviones militares en sus aeródromos a pesar del papel de mediador en el conflicto con EE. UU.

Washington – A medida que Pakistán se posicionaba como un conducto diplomático entre Teherán y Washington, permitió discretamente que aeronaves militares iraníes estacionaran en sus aeródromos, potencialmente protegiéndolas de los ataques aéreos estadounidenses, según funcionarios estadounidenses con conocimiento del asunto.

Irán también envió aeronaves civiles para estacionar en el vecino Afganistán. No estaba claro si entre esos vuelos había aeronaves militares, dijeron dos de los funcionarios a CBS News.

En conjunto, los movimientos reflejaron un aparente esfuerzo por aislar algunos de los activos militares y de aviación restantes de Irán del conflicto en expansión, incluso cuando los funcionarios actuaban públicamente como intermediarios para la desescalada.

Los funcionarios estadounidenses, quienes hablaron solo bajo condición de anonimato para discutir temas de seguridad nacional, dijeron a CBS News que días después de que el presidente Trump anunciara el alto el fuego con Irán a principios de abril, Teherán envió varias aeronaves a la Base de la Fuerza Aérea de Pakistán Nur Khan, una instalación militar estratégicamente importante ubicada justo fuera de la ciudad paquistaní de guarnición de Rawalpindi.

Entre el material militar se encontraba un RC-130 de la Fuerza Aérea Iraní, una variante de reconocimiento e inteligencia del avión de transporte táctico Lockheed C-130 Hércules.

El Comando Central de EE. UU. remitió a CBS News a funcionarios afganos y paquistaníes para hacer comentarios.

Un funcionario pakistaní de alto rango rechazó las afirmaciones que involucran la Base Aérea de Nur Khan, diciéndole a CBS News: “La base de Nur Khan está justo en el corazón de la ciudad, una gran flota de aeronaves estacionadas allí no puede permanecer oculta a los ojos del público”.

Según un oficial de aviación civil afgano que habló con CBS News, una aeronave civil iraní perteneciente a Mahan Air aterrizó en Kabul poco antes de que comenzara la guerra. Después de que se cerrara el espacio aéreo iraní, la aeronave permaneció estacionada en el aeropuerto de Kabul.

Más tarde, cuando Pakistán comenzó los ataques aéreos en Kabul en marzo durante las tensiones con el gobierno liderado por los talibanes sobre acusaciones de que los talibanes afganos ofrecían refugio al grupo militante yihadista Tehrik-e-Taliban Pakistan, las autoridades de aviación civil de los talibanes decidieron trasladar la aeronave al aeropuerto de Herat cerca de la frontera iraní por razones de seguridad, para protegerla de posibles bombardeos al aeropuerto de Kabul por parte de aviones paquistaníes.

Según el oficial de aviación, esta fue la única aeronave iraní que quedó en Afganistán.

El portavoz principal de los talibanes, Zabihullah Mujahid, negó la presencia de aviones iraníes en Afganistán, diciéndole a CBS News: “No, eso no es cierto y Irán no necesita hacer eso”.

La dependencia de Pakistán de China para asistencia militar ha aumentado drásticamente en la última década. Un estudio del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo mostró que China suministró aproximadamente el 80% de las armas principales de Pakistán entre 2020 y 2024, y Islamabad también tiene estrechos lazos económicos con Beijing.

Islamabad ha intentado navegar por ambos lados de la crisis, presentándose a Washington como un intermediario estabilizador mientras evita paso que podría alejar a Teherán o China, el principal socio internacional de Irán.

China, que ha profundizado la cooperación militar y económica con Pakistán e Irán en los últimos años, ha celebrado públicamente el papel de Pakistán en facilitar comunicaciones indirectas entre Teherán y Washington.

La última propuesta de Irán para poner fin a la guerra incluyó demandas de reparaciones de guerra de EE. UU., reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz y el levantamiento de las sanciones estadounidenses, según el canal de televisión estatal de Irán.

Las condiciones fueron reveladas en una publicación en redes sociales de la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán un día después de que el Sr. Trump rechazara públicamente la contraoferta de Teherán como “TOTALMENTE INACEPTABLE”. El presidente no especificó qué elementos de la propuesta de Irán motivaron su rechazo.

La respuesta ha intensificado aún más lo que parece ser un alto el fuego solo de nombre, mientras el Sr. Trump se prepara para viajar a Beijing esta semana para conversaciones con el presidente chino Xi Jinping, donde se espera que la guerra en Irán sea un tema destacado junto con disputas sobre comercio y Taiwán.

Mientras tanto, los enfrentamientos de pequeña escala continuaron alrededor del estrecho de Ormuz el domingo, destacando la fragilidad del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

Los Emiratos Árabes Unidos dijeron el domingo que drones iraníes volvieron a atacar su territorio después de varios ataques a principios de semana, según Reuters. La semana pasada, CBS News informó que tres destructores de la Armada estadounidense que transitaban por el estrecho de Ormuz fueron atacados, con EE. UU. realizando ataques en dos puertos iraníes contiguos al estrecho.