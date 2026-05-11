¿Puede la IA china resolver la desigualdad? + Cómo llega la demencia a tu cuenta bancaria

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Las señales de alerta financieras que aparecen para los pacientes con demencia

Sanda Balaban no había estado en contacto con su padre durante años cuando hizo el viaje para visitarlo. En su oficina, vio desorden y montones de papeles por todas partes. Descubrió extractos de tarjetas de crédito que mostraban que su padre gastaba miles de dólares al mes en productos de salud fraudulentos y suscripciones en línea. Se enteró de que él no había pagado impuestos sobre la renta desde 2014 y había agotado sus ahorros.

Historias como esta le resultan familiares a Lauren Nicholas, economista de la salud y profesora de geriatría en la Universidad de Colorado. Ella explica que existe una estrecha conexión entre la demencia y la pérdida de riqueza personal.

“La demencia es una de las enfermedades en las que con el tiempo se pierden muchas capacidades cognitivas que, lamentablemente, están estrechamente relacionadas con nuestra capacidad para gestionar nuestro propio dinero.“, dice Lauren.

Lauren publicó una nueva investigación que encontró que la riqueza comienza a disminuir 6 años antes de un diagnóstico de demencia. Y es difícil marcarlo. Si bien un asesor financiero podría ser la primera línea de defensa, una encuesta de la firma de inversiones Fidelity muestra que los asesores no se sentían cómodos planteando el tema por temor a equivocarse.

Entonces, ¿qué soluciones existen? ¿Y qué sigue para Sanda? Vale la pena escuchar el episodio para obtener más información.

Escuche el episodio completo.

Resto de la semana

Noticias que estamos viendo

1. Cuando David (suscriptores de Paramount+) se enfrenta a Goliat (Paramount+)

Qué saber:Tres suscriptores habituales de Paramount+ y dos suscriptores POTENCIALES se enfrentan colectivamente a Paramount Skydance por una serie de razones. Una es la fusión de 110 mil millones de dólares entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery. La base de su lesión incluyó un aumento de precios en enero del 12,5% para el nivel esencial y del 7,7% para la prima de Paramount Plus, junto con preocupaciones sobre futuros aumentos de precios. Quieren asegurarse de que esta fusión no se produzca.

Por qué nos importa: Quiero decir… ¿cuándo fue la última vez que tú y tus amigos intentaron enfrentarse a DOS corporaciones multimillonarias? Resulta que esta es una vieja noticia para el abogado Joseph Alioto. Si bien el aumento de precios no es astronómico para un suscriptor individual, el costo general para los consumidores es grande. Esta demanda es una estrategia legal bien conocida para utilizar a unos pocos demandantes en nombre de muchos.

2. ¿Cuán real es la solución de Arabia Saudita al caos en el Estrecho de Ormuz? [Paywall]

Qué está sucediendo: Arabia Saudita está posicionando su puerto de NEOM, en el lado OCCIDENTAL del país (en el Mar Rojo), como una ruta marítima alternativa en medio del caos del Estrecho de Ormuz. Espera ser un conector entre el Golfo con Europa y África. Si bien el comercio se ha realizado principalmente en la costa este del país, parece que ahora hay un desplazamiento hacia el oeste, hacia el Mar Rojo. El problema… este puerto no maneja petróleo, por lo que no está del todo claro qué se enviará desde allí. Dicho esto, el puerto saudita de Yanbu en la costa oeste ha experimentado un aumento de 4 veces en las exportaciones de petróleo desde febrero. Esto es gracias a un oleoducto que va de este a oeste en el país.

Por qué nos importa: Entonces… ¿vamos a depender del Estrecho de Ormuz para siempre? Suponiendo que el mundo no cambie a vehículos eléctricos y energías renovables mañana, el petróleo y el Estrecho seguirán siendo relevantes a nivel mundial durante algún tiempo. Se han debatido rutas alternativas durante décadas, pero no hay ninguna obvia. HAY otros puertos como Yanbu, pero no está diseñado para mover tanto petróleo. Una solución fuera del Estrecho no es tan sencilla como otro puerto u otro oleoducto. Requeriría un reinicio a nivel de sistema.

3. Cómo la IA china podría reducir la desigualdad

Qué saber: Cuando DeepSeek de China presentó un nuevo modelo de IA el año pasado, aterrorizó a los mercados estadounidenses y hundió el precio de las acciones de NVIDIA. hay un todo Episodio del planeta dinero al respecto. El miedo a la IA china es profundo. En parte porque está luchando bastante contra Estados Unidos, que es el claro favorito en este campo. Sin embargo, los modelos chinos de IA SÍ tienen una ventaja gracias a los LLM de código abierto y a precios mucho más económicos. Este artículo sostiene que la ventaja de las empresas chinas de IA crea competencia en el mercado global.

Lo que es interesante: Puede parecer inevitable que la IA genere una desigualdad masiva. Es fácil de imaginar: la IA desplaza a los trabajadores y las ganancias llenan los bolsillos de unos pocos elegidos. Pero Dean Baker, miembro principal del Centro de Investigación Económica y Política, argumenta que la competencia podría igualar el campo de juego. Cuando más de una empresa ofrece un producto similar, los costos bajan para todos. Ese beneficio fluye hacia los consumidores. Coanfitrión Darian Woods dice que es una tesis intrigante, pero señala que la competencia china no ha impedido el surgimiento de grandes empresas tecnológicas de billones de dólares antes de la IA.

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