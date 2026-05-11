Banfield beat San Martín de Tucumán on pens, Copa Argentina last-16 draw

Banfield derrotar San Martín de Tucumán 5-4 en penales en el Copa Argentina Dieciseisavos de final tras empatar 1-1 en los 90 minutos, y se enfrentará Del interior en octavos de final después de que Midland eliminara Deportivo MorÃ³n a finales de abril.

El Santo cerró las rutas de su oponente en la primera mitad, ya que Banfield nunca pareció cómodo en el norte de Argentina y mostró muchas debilidades en defensa. Sin embargo, la primera ocasión clara la tuvo el equipo de Pedro Troglio en el minuto 44: una cruz conducida encontrada Tiziano Perrotta solo ante la portería, pero su disparo se fue por encima del larguero.

De ese saque de meta salió un balón largo del portero Nahuel Manganelli, Danilo Arboleda lo desvió mal y la pelota cayó Benjamín Borasique con una finta mandó al suelo a Arboleda antes de rematar Facundo Sanguinetti para anotar el primer gol.

En la segunda mitad, los cambios dieron resultado para Banfield y mejoraron su mala actuación en la primera mitad, y empató el partido en el minuto 78. Uno de los sustitutos, Lautaro GÃ³mezpegó al palo, y en el rebote Mauro Méndez mandó el balón al fondo de la red para el 1-1.

En la tanda de penaltis, los primeros nueve lanzamientos de penalti encontraron la red con remates precisos colocados fuera del alcance de cada portero hasta el tiro final: El arquero Facundo Sanguinetti salvó el intento de Nahuel Gallardo y aseguró la clasificación a la siguiente ronda.

El lateral izquierdo no pudo culminar una jornada perfecta, porque este sábado cumple 28 años y contó con la compañía de su padre, Marcelo Gallardo, quien acudió al estadio para ver jugar a uno de sus cuatro hijos.

El Taladro cerró su semestre con este partido en Salta luego de no lograr llegar a la playoffs del Torneo Apertura. Terminó 12° en Zona B con 18 puntos, a tres de Racing, que se quedó con el último puesto del grupo en eliminación directa.

El Del sur El equipo terminó entre los 10 últimos del ranking. Tabla Anualpero su principal preocupación son las medias de descenso, donde sólo está por encima Estudiantes de RÃ­o Cuarto, Aldosivi y Sarmiento. Por lo tanto, está obligado a hacer una segunda mitad de temporada fuerte para permanecer en la máxima categoría.

Mientras tanto, Tucumán Santo Llegó a este partido en medio de una racha desigual en la Primera B Nacional. Andrés Yllana equipo grabado su sexto empate en los últimos nueve partidos (2 victorias y 1 derrota), incluida la tanda de penaltis Estudiantes de RÃ­o Cuarto en los octavos de final de la Copa Argentina (empataron 0-0 en los 90 minutos).

A diferencia de Banfield, San Martín de Tucumán continuará su horario el próximo martes a las 21.10 horas en casa ante Gimnasia de Jujuy en la jornada 13 del B Nacionaldonde se sitúa cuarto de la Zona B con 18 puntos, en la zona de playoff de Reducido por el segundo puesto de ascenso. Vale recordar que la Segunda División no parará por el Mundial.

Banfield (5):Bruno Sepúlveda (META), Lautaro GÃ³mez (META), NicolÃ¡s Meriano (META), Tiziano Perrotta (META) y Mauro Méndez (META).

San Martín de Tucumán (4): Santiago BriÃ±one (META), Nicolás Castro (META), Luciano Ferreira (META), Tiago Peñalba (META) and Nahuel Gallardo (SANGUINETTI SALVADO).

Aquí está el cuadro de la Copa Argentina

Todos los dieciseisavos de final de la Copa Argentina

Gimnasia La Plata 3-0 Acassuso

Midland 2-1 Deportivo MorÃ³n

VÃ©lez 2-0 Gimnasia y Tiro de Salta

Banfield 1-1 (5-4 en penales) San Martín de Tucumán

Wednesday 13/05 â€“ 4:15 p.m. â€“ Platense vs. San MartÃ­n de San Juan

River Plate vs. Aldosivi, fecha y hora por confirmar

Independiente Rivadavia vs. Tigre, date and time to be confirmed

Estudiantes de La Plata vs. Rosario Central, date and time to be confirmed

San Lorenzo vs. Deportivo Riestra, fecha y hora por confirmar

Racing vs. Defensa y Justicia, fecha y hora por confirmar

Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano, date and time to be confirmed

Talleres de Córdoba vs. Atlético Tucumán, fecha y hora por confirmar

UniÃ³n de Santa Fe vs. Independiente, date and time to be confirmed

Instituto vs. Lanús, fecha y hora por confirmar

Barracas Central vs. Huracán, fecha y hora por confirmar

Sarmiento de Junín vs. Boca Juniors, fecha y hora por confirmar

Los mejores momentos entre Taladros y Santos:

Este artículo fue traducido al inglés por Inteligencia Artificial. Puedes leer la versión original en ðŸ‡ªðŸ‡¸ aquí.