El cantante de The Who, Roger Daltrey, fija fechas de gira para posiblemente su última aventura en solitario por Estados Unidos.

Menos de un año después de que The Who concluyera su gira de despedida por América del Norte, el líder de la banda, Roger Daltrey, se embarcará en una gira en solitario y tocará más fechas que con The Who. Está llamando a la serie de fechas, que comienza en Arizona en agosto, “Una Gran Noche Fuera”.

“Bueno, es uno más para la carretera”, dice Daltrey a Rolling Stone. “Después de terminar la última gira de The Who por Estados Unidos, es hora para mí como artista en solitario de posiblemente hacer lo mismo. Después de viajar en solitario con diferentes bandas de músicos durante los últimos 17 años, una vida menos agotadora se vuelve más atractiva, veré.”

“Con mi formación actual de nueve músicos, tengo esta oportunidad de ver su hermoso país y disfrutar de la hospitalidad que me han mostrado durante tantos años”, continúa. “Estaré fuera de las pistas de acompañamiento y siempre buscando diferentes paisajes sonoros para presentar las canciones. Es muy divertido y me da la oportunidad de tener una gran noche fuera.”

Las entradas para la gira saldrán a la venta al público el viernes a las 10 a. m. hora local a través de Ticketmaster. Las preventas, incluida una que requiere la contraseña GRANNOCHE, comenzarán al mismo tiempo el miércoles, y las preventas locales comenzarán el jueves. Daltrey también está ofreciendo experiencias VIP.

El repertorio de la gira consistirá en canciones de su carrera en solitario, covers y rarezas del catálogo de The Who. En 2024, Daltrey se inspiró en sus álbumes “McVicar” (1980), “Under a Raging Moon” (1985) y “Rocks in the Head” (1992). También interpretó un par de canciones de su álbum más reciente, “As Long as I Have You ” (2018), una colección de principalmente covers, incluyendo el corte del título. Las selecciones del catálogo de The Who en esa gira incluyeron éxitos como “Baba O’Riley” y “Who Are You”, así como temas menos conocidos como “Love Ain’t for Keeping” de “Who’s Next” y “Another Tricky Day” de “Face Dances”.

Muchos de los músicos que apoyan a Daltrey en la gira serán familiares para los fanáticos de The Who, ya que también formaron parte de la alineación de la banda en la última gira. Estos músicos incluyen al guitarrista Simon Townshend (hermano de Pete), al bajista John Hogg (quien cantó y tocó percusión con The Who) y al baterista Scott Devours, así como a la percusionista Jody Linscott. Daltrey ha completado la alineación con el guitarrista Doug Boyle, el mandolinista Billy Nicholls, la violinista Katie Jacoby, el armonicista Steve Weston y el tecladista-acordeonista Geraint Watkins. Y si viste a Daltrey en su Gira Semiacústica de 2024, es la misma alineación en total.