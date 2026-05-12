Predicción: Valencia vs Rayo Vallecano – Consejos de apuestas, noticias del equipo, datos clave

Dos equipos que tienen en la mira terminar en la mitad superior esta temporada se enfrentarán el jueves por la noche cuando el Valencia reciba al Rayo Vallecano en el Mestalla.

Valencia:

Comenzando con los anfitriones, que regresaron de inmediato a la senda de la victoria la última vez al asegurar una sólida victoria por 1-0 ante el Athletic Bilbao, el Valencia sueña con repetir aquí. Cerca de encontrar un camino hacia la mitad superior de la clasificación de La Liga, el equipo de Carlos Corberan buscará cerrar la temporada con estabilidad. A pesar de haber ganado 2-1 en casa contra el Girona en abril, los Ches solo han logrado dos victorias consecutivas en una sola ocasión desde enero. Del mismo modo, el Valencia también busca tener más contundencia en el tercio final. En su última aparición en el Mestalla, sufrieron una derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid y no han logrado anotar más de un gol en sus últimos cinco enfrentamientos de La Liga.

Rayo Vallecano:

En cuanto a los visitantes, hicieron historia la semana pasada al llegar a la final de la Europa Conference League de esta temporada, generando un gran ambiente dentro del equipo. Después de una impresionante victoria por 2-0 en el Global ante el Strasbourg, el Rayo Vallecano está imparable. A pesar de un empate 1-1 en casa contra el Girona el fin de semana pasado, están invictos en sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

Fact Check: – Valencia y Rayo Vallecano empataron 1-1 en su último encuentro de La Liga el 1 de diciembre. – Rayo Vallecano está invicto en sus últimos seis partidos en todas las competiciones, con cuatro victorias y dos empates. – Alemao ha marcado en cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. – Los últimos seis enfrentamientos entre Valencia y Rayo Vallecano han tenido menos de 2.5 goles.

Conclusión: Esperamos un empate en el Mestalla, ya que históricamente estos equipos han tenido enfrentamientos cerrados. A pesar de que Rayo Vallecano tiene la Europa Conference League en mente, Valencia buscará mantener la presión. Tres de los últimos cuatro juegos entre estos equipos terminaron en empate.