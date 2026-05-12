Un día como hoy: Adolf Eichmann capturado en Argentina por el Mossad

Adolf Eichmann, uno de los arquitectos clave del Holocausto, fue capturado por agentes del Mossad el 11 de mayo de 1960 en Argentina y trasladado en avión a Israel para ser juzgado.

Nacido originalmente en Solingen, Alemania, Eichmann se mudó con su familia a Austria, pero luego regresó una vez que los nazis llegaron al poder en Alemania en 1933.

Durante su tiempo como parte del SD (Sicherheitsdienst), el Servicio de Seguridad Nazi, estuvo involucrado en la vigilancia de organizaciones judías. En 1937 visitó el Mandato Británico de Palestina para promover la emigración sionista de judíos de Alemania. Esta experiencia resultaría más tarde fundamental cuando fue nombrado jefe de la división de Asuntos Judíos de la Gestapo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

Finalmente, Eichmann fue puesto a cargo de organizar la “Solución final de la cuestión judía” en Europa. Hizo una presentación en la infame Conferencia de Wannsee en 1942, en la que los nazis discutieron cómo implementarían este plan.

El ejército estadounidense arrestó a Eichmann al final de la guerra, pero pronto escapó de sus captores y huyó a Argentina, donde vivió bajo varias identidades falsas, incluido el alias Ricardo Klement.

AGENTES DE POLICÍA flanquean a Adolf Eichmann en su juicio en Jerusalén, en 1961. (crédito: REUTERS)

¿Cómo localizaron las autoridades israelíes a Eichmann?

El Mossad y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) comenzaron a recopilar información de inteligencia sobre su paradero a finales de los años cincuenta. El 11 de mayo de 1960, Eichmann fue secuestrado cerca de su casa en Buenos Aires por un equipo de agentes israelíes, sacado clandestinamente de Argentina y trasladado en avión a Israel.

Eichmann fue juzgado en Jerusalén en abril de 1961 y condenado en diciembre del mismo año por crímenes contra el pueblo judío y la humanidad. El juicio a Eichmann fue un acontecimiento importante en la sociedad israelí debido a su importancia al revelar los verdaderos horrores del Holocausto, que no habían sido expuestos anteriormente.

Durante los Juicios de Nuremberg, que tuvieron lugar poco después del final de la guerra entre 1945 y 1946, los nazis fueron procesados ​​por crímenes de guerra, pero nada que ver con el Holocausto. El juicio a Eichmann, que tuvo lugar en el centro comunitario Bet Ha’am de Jerusalén, sacó a la luz algunos de los primeros testimonios de los supervivientes e inició una reacción en cadena para otros juicios de criminales de guerra nazis y la investigación del Holocausto.

El juicio atrajo la atención de los medios internacionales, particularmente a través de su cobertura de los testimonios de los sobrevivientes. También fue uno de los primeros juicios que se transmitió internacionalmente, lo que ayudó a crear conciencia mundial sobre el Holocausto.

A principios de este año, en honor al Día Internacional en Recuerdo del Holocausto, la Oficina del Primer Ministro puso a disposición una colección digitalizada de documentos relacionados con el juicio de Eichmann. Incluye 380.000 páginas de documentos judiciales, correspondencia que involucra a la fiscalía y al entonces primer ministro David Ben-Gurion, testimonios, cartas, listas y fotografías, todo ello recopilado por la policía de Israel en preparación para el juicio.

Eichmann fue ahorcado a medianoche del 1 de junio de 1962; Fue la única persona en la historia de Israel ejecutada por el Estado. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en el mar, más allá de las aguas territoriales de Israel.