Kash Patel testificará en el Capitolio en medio de controversias

El director del FBI, Kash Patel, será interrogado por miembros del Comité de Asignaciones del Senado el martes por la tarde en medio de varias controversias que involucran al director.

Patel testificará junto con otros jefes de agencias del Departamento de Justicia, como los jefes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Administración de Control de Drogas.

Si bien se trata de una audiencia sobre la solicitud de presupuesto para 2027, se espera que Patel enfrente preguntas sobre una serie de cuestiones, desde el presunto uso indebido de recursos del FBI para viajar hasta la historia en The Atlantic que alega que ha tenido “ataques de consumo excesivo de alcohol” y problemas de desempeño laboral.

El director del FBI, Kash Patel, habla durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el martes 21 de abril de 2026, en Washington. Foto AP/Jacquelyn Martin, Archivo

Patel dijo el mes pasado que “nunca ha estado intoxicado en el trabajo”, tras el informe. Patel demandó a The Atlantic por el artículo, exigiendo 250 millones de dólares en daños y perjuicios.

Cuando se le preguntó sobre el artículo durante una conferencia de prensa no relacionada el mes pasado, Patel criticó la cobertura negativa de los medios.

“Puedo decir inequívocamente que nunca escucho a la mafia de las noticias falsas y cuando aumentan de volumen, simplemente significa que estoy haciendo mi trabajo”, dijo Patel.

En febrero, Patel se unió a las celebraciones en el vestuario del equipo de hockey de EE. UU. en Italia, poco después de que el equipo ganara la medalla de oro, una medida que generó escrutinio sobre su uso de recursos del FBI para asistir.

Se decía que Patel, un aficionado al hockey, había tenido reuniones en Italia antes de asistir al partido. Ben Williamson, portavoz del FBI, dijo en las redes sociales que el viaje de Patel había sido programado previamente. Añadió que “cualquier otro gasto personal será reembolsado”.

Durante la audiencia, también se espera que Patel promocione sus éxitos en el FBI.

“Ya sea reconstruyendo toda nuestra infraestructura central, cuidando más de nuestra fuerza laboral, actuando en el lado comercial de la casa, eliminando la burocracia, integrando la IA, adquiriendo equipos, desarrollando nuevas asociaciones con el sector privado, hemos entregado el A cambios que usted ha estado solicitando durante años y lo hicimos en poco más de 1 año”, dijo Patel en un mensaje al FBI la semana pasada. A “En conjunto, estas reformas realmente han transformado al FBI en el principal A “La organización policial moderna que debemos ser”.

Cuando Patel testificó por última vez en el Capitolio en septiembre de 2025, se enfrentó a los demócratas mientras enfrentaba preguntas sobre el asesinato del activista e influyente conservador Charlie Kirk y su manejo de los archivos de Jeffrey Epstein.

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