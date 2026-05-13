Científicos acaban de desenterrar en Argentina un dinosaurio de 20 metros que está reescribiendo la historia del Jurásico

Un dinosaurio recién descubierto en Argentina está brindando a los científicos nuevas pistas sobre cómo evolucionaron algunas de las criaturas más grandes de la Tierra hace millones de años. El enorme dinosaurio de cuello largo vivió hace unos 155 millones de años y tenía una sorprendente combinación de características nunca antes vistas juntas. Los investigadores ahora creen que el fósil podría cambiar lo que los científicos entienden sobre los saurópodos gigantes en el hemisferio sur durante el período Jurásico. El descubrimiento proviene de la Patagonia, una región ya famosa por producir notables hallazgos de dinosaurios.



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El dinosaurio recibió el nombre de Bicharracosaurus dionidei y, aunque era más pequeño que algunos de los saurópodos más grandes jamás encontrados, todavía medía aproximadamente 65 pies o 20 metros de largo, según un informe de Science Daily.

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¿Qué hace que este dinosaurio sea tan inusual?

Los científicos recuperaron más de 30 vértebras del cuello, la espalda y la cola del dinosaurio, junto con las costillas y parte de su pelvis. Los restos fósiles pertenecían a un dinosaurio adulto que vivió hace aproximadamente 155 millones de años en Gondwana, el antiguo supercontinente del sur. Lo que inmediatamente llamó la atención de los investigadores fue la inusual combinación de características conservadas en el esqueleto.

Algunas partes se parecían mucho a Giraffatitan, un dinosaurio braquiosáurido descubierto por primera vez en Tanzania. Otras características, particularmente en las vértebras posteriores, parecían más similares a las del Diplodocus y dinosaurios relacionados de América del Norte.

“Nuestros análisis filogenéticos del esqueleto indican que Bicharracosaurus dionidei estaba relacionado con los Brachiosauridae, lo que lo convertiría en el primer Brachiosauridae del Jurásico de América del Sur”, dijo la estudiante de doctorado de la LMU Alexandra Reutter, quien examinó los fósiles durante su investigación doctoral, según un informe de Science Daily.

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¿Por qué es importante el descubrimiento de fósiles en Argentina?

Los investigadores dicen que el descubrimiento podría ayudar a llenar vacíos importantes en la comprensión de cómo evolucionaron los saurópodos gigantes en el hemisferio sur. Durante años, gran parte del conocimiento científico sobre los saurópodos del Jurásico tardío provino de descubrimientos en América del Norte y otras partes del hemisferio norte. La evidencia fósil del sur siguió siendo relativamente limitada.

“Nuestro conocimiento sobre la evolución de los saurópodos del Jurásico tardío se basa hasta ahora casi exclusivamente en numerosos hallazgos de fósiles de América del Norte y otros yacimientos del hemisferio norte”, explicó el experto en dinosaurios, profesor Oliver Rauhut, de la Colección Estatal de Historia Natural de Baviera.

Añadió que el yacimiento de fósiles en la provincia argentina de Chubut proporciona ahora material importante que permite a los científicos reevaluar la historia evolutiva de estos animales gigantes, especialmente en el hemisferio sur, según un informe de Science Daily.

¿Cómo obtuvo el dinosaurio su nombre?

El nombre del dinosaurio también tiene una conexión local. Los primeros fósiles fueron descubiertos en una granja por el pastor Dionide Mesa, cuyo nombre se utilizó más tarde para la designación de la especie. Mientras tanto, el nombre del género proviene de “bicharraco”, un término del argot español que significa “animal grande”.

Los fósiles fueron descubiertos en la formación rocosa Cañón Calcáreo en la Patagonia y ahora se encuentran en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio en Trelew, Argentina.

Para los paleontólogos, el descubrimiento representa algo más que otro dinosaurio gigante. Puede convertirse en uno de los fósiles clave que ayude a los científicos a comprender mejor cómo los titanes del Jurásico se extendieron y evolucionaron en los continentes antiguos hace millones de años.

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Preguntas frecuentes

¿Qué tamaño tenía el dinosaurio recién descubierto?

Los investigadores estiman que el dinosaurio medía unos 65 pies o 20 metros de largo.

¿Dónde se encontraron los fósiles?

Los restos fueron descubiertos en la provincia patagónica de Chubut, en el sur de Argentina.

