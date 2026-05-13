Julian Lennon revela diagnóstico de enfermedad coronaria.

Julian Lennon reveló que ha sido diagnosticado con enfermedad coronaria y también es prediabético. En una publicación de Instagram, imploró a los fans “hacerse revisar más temprano que tarde”.

“Nunca sabes qué problemas de salud ocultos puedes tener”, agregó.

Continuó: “Incluso con estas dolencias, logré detectarlas lo suficientemente temprano como para poder revertir parte del daño y espero poder vivir una vida larga y saludable”. Lennon concluyó la publicación agradeciendo a los médicos que lo ayudaron en el proceso.

Lennon, de 63 años, es el hijo mayor de John Lennon y su primera esposa Cynthia Powell. En febrero de 2020, Lennon se sometió a la extracción de un lunar en la cabeza (que había tenido toda su vida) después de que una biopsia revelara que era canceroso. “La vida es demasiado corta”, escribió en Facebook. “No la acortes, siendo ignorante acerca de tu propia salud”.

Dos años después, mientras estaba en el Joe Rogan Experience, Lennon reveló que le habían hecho una biopsia en el brazo. “Me hago el chequeo adecuado, como dos veces al año, en todos los aspectos”, dijo en el podcast. “Solo para asegurarme de que estaré aquí. Porque me gusta vivir. Quiero estar aquí por mucho tiempo”.

Julian inspiró varias canciones de los Beatles, incluyendo “Hey Jude”, “Good Night” y “Lucy in the Sky With Diamonds”. Siguiendo los pasos de su padre, Lennon se convirtió en músico y lanzó su primer sencillo “Too Late for Goodbyes” y el álbum Valotte en 1984. Lanzó su séptimo álbum de estudio “Jude” en 2022 a través de BMG.