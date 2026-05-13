Nuevo asteroide recién descubierto hará un encuentro cercano, pero seguro, con la Tierra

Nuevo asteroide recién descubierto hará un encuentro cercano, pero seguro, con la...

Un nuevo asteroide descubierto pasará a una distancia de aproximadamente 56,000 millas de la Tierra el lunes, significativamente más cerca que la distancia entre la Tierra y la luna.

No es necesario preocuparse ni cancelar ningún plan, sin embargo. Los cálculos actuales no muestran evidencia de que el objeto impactará a la Tierra.

El asteroide fue identificado hace varios días por astrónomos en cinco observatorios, incluyendo el Observatorio Farpoint en el condado de Wabaunsee, Kansas, y el Observatorio Mount Lemmon en las Montañas Santa Catalina de Arizona.

El asteroide, designado 2026 JH2, probablemente tiene entre 50 y 100 pies de diámetro, según estimaciones del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Esta estimación se basa en qué tan brillante aparece el objeto y cuánta luz los científicos piensan que refleja su superficie.

Los astrónomos todavía están trabajando para entender mejor la órbita y las características físicas del asteroide. Hasta ahora, el objeto ha sido rastreado solo 24 veces durante varios días. Aunque su trayectoria aún se está refinando, los cálculos actuales no muestran riesgo de impacto.

El asteroide es considerado un objeto cercano a la Tierra de clase Apolo.

“Estos asteroides tienen una órbita más grande que la órbita de la Tierra alrededor del Sol y su camino cruza la órbita de la Tierra”, según la NASA.

El Proyecto Telescopio Virtual planea transmitir el encuentro en vivo a partir de las 5:45 p.m. ET el lunes.