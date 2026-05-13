Rumores de transferencia, noticias: Man United monitorea a Valverde

El Manchester United está planeando fichar al centrocampista del Real Madrid Federico Valverde, mientras que el Newcastle United lidera a Liverpool en la carrera por firmar al centrocampista del AS Mónaco Lamine Camara. Únase a nosotros para conocer las últimas noticias de transferencias y rumores de todo el mundo.

– El Manchester United está planeando fichar al centrocampista del Real Madrid Federico Valverde, afirma The Mirror. El informe indica que los funcionarios de Los Blancos están considerando una posible salida para el jugador de 27 años, tras su altercado en el campo de entrenamiento con su compañero de equipo Aurélien Tchouaméni. El Manchester United está monitoreando la situación de Valverde mientras elaboran opciones para mejorar sus filas centrales, habiendo sido vinculados con varios jugadores para el verano.

– El Newcastle United lidera a Liverpool en la carrera por firmar al centrocampista del AS Mónaco Lamine Camara, según TEAMtalk. El internacional senegalés de 22 años ha disputado 70 partidos de la Ligue 1 con el club desde que se mudó de FC Metz en 2024. El Newcastle está buscando reforzar sus filas en el centro del campo este verano, en medio de rumores de una posible salida de Sandro Tonali en la ventana de transferencias.