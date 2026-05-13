Protestas masivas en Argentina denuncian los recortes de financiación de Milei a preciadas universidades públicas

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — Decenas de miles de argentinos inundaron las calles de las principales ciudades del país el martes para protestar por los recortes de fondos del presidente libertario Javier Milei al sistema universitario público que representa un motivo de orgullo casi universal en este país propenso a las crisis.

Grandes multitudes en el centro de Buenos Aires marcharon hacia la sede del gobierno para denunciar los déficits presupuestarios que erosionan la base financiera de la educación superior del país. El sistema universitario público de Argentina, piedra angular de su fuerza laboral bien educada y apreciada por su numerosa clase media, ha sido gratuito desde 1949 y produjo cinco premios Nobel.

El Congreso aprobó una ley el año pasado para financiar los costos operativos de las universidades y aumentar los salarios de los docentes en línea con la alta inflación. Pero el gobierno no la ha implementado porque impugna la legislación ante los tribunales.

Al igual que su poderoso patrocinador y aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, Milei ataca habitualmente los campus universitarios como bastiones del adoctrinamiento “despertado”. Ha recortado la financiación de la educación pública como parte de su plan para aplicar una motosierra a la financiación estatal, en una ruptura brusca con lo que describe como décadas de gasto imprudente que engendró la corrupción bajo sus predecesores de tendencia izquierdista.

La protesta del martes reunió a personas de todas las edades y tendencias políticas mientras Milei enfrenta índices de aprobación en declive por la caída de la actividad económica, la caída de los salarios y el aumento del desempleo. Una reciente serie de escándalos de corrupción también ha tocado una fibra sensible, con consecuencias particularmente crecientes a partir de una investigación sobre el gasto generoso del aliado cercano de Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni, que parece inconsistente con su modesto salario público y sus activos declarados.

“¿Cuánto nos cuesta Adorni?”, decía uno de varios carteles de protesta estudiantil aludiendo al presunto malversación de fondos públicos.

El subsecretario de políticas universitarias de Milei, Alejandro Álvarez, criticó la marcha del martes como “completamente política” y dijo que el gobierno había compensado a las universidades por mayores costos operativos, aumentos marginales que los sindicatos han rechazado por considerarlos insuficientes.

Al intentar anular la legislación, la administración de Milei argumenta que no especifica cómo el Estado proporcionará los aumentos de fondos obligatorios en una época de dura austeridad fiscal. Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema. Los manifestantes estudiantiles pidieron el martes al tribunal más alto del país que “escuche el clamor en las plazas públicas del país”.

Desde que Milei asumió el poder a finales de 2023, los sueldos de los profesores universitarios han disminuido aproximadamente un 33% después de tener en cuenta la persistente inflación, según la principal federación de docentes.

El rector de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, dijo que las fuertes pérdidas en el poder adquisitivo han llevado al menos a 580 profesores investigadores de los departamentos de ingeniería y ciencias a abandonar el sistema público para ir a universidades privadas u otros empleos mejor remunerados.

“Está muy claro que este gobierno está decidido a retirar fondos a la educación pública”, dijo en la marcha Sol Muñiz, de 24 años, estudiante de derecho en la Universidad de Buenos Aires. â€œLa universidad es un motivo de orgullo para nosotros. Es lo mejor que tenemos”.

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La escritora de Associated Press Isabel DeBre contribuyó a este informe.

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