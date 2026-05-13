El ex lanzador de los Yankees mintió sobre beber después de un fatal accidente automovilístico: Sabía que estaba mal

El ex lanzador de los Yankees mintió sobre beber después de un...

El exlanzador de los New York Yankees ofrece una respuesta de 5 palabras sobre mentir a la policía después de un fatal accidente automovilístico

La semana pasada, Clayton dijo que había tomado margaritas con Erickson y Grossman antes del accidente.

“Era consciente de que estaba mal”, dijo Erickson frente a un jurado en la corte, según informó el Los Angeles Daily News.

En su testimonio el lunes, Erickson también admitió que había borrado conversaciones de WhatsApp con Grossman.

“También admitió que se enteró de las muertes de Mark y Jacob Isklander al día siguiente del accidente”, informó Helen Jeong para NBC Los Angeles. “Pero dijo que no habló sobre su participación hasta que los investigadores se comunicaron con él unas semanas más tarde”.

Se espera que los procedimientos judiciales continúen durante al menos algunas semanas.