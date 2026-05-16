“Nunca he sido más optimista sobre Argentina que hoy”

Kevin Parkes, presidente y director ejecutivo de Finning International, examinó cómo la inteligencia artificial, la automatización y la electrificación están redefiniendo el futuro de la minería. También destacó el potencial de Argentina como uno de los principales impulsores del desarrollo minero regional.

Por Panorama Minero

Nos gustaría saber cuáles son las nuevas tecnologías que ofrece Finning, como la inteligencia artificial, la robótica y la automatización. ¿Estamos entrando en una nueva era de tecnología en equipos de minería?

La minería es más desafiante que nunca. Nos enfrentamos a desafíos laborales, desafíos de costos y desafíos geológicos. La tecnología es una de las principales formas de resolver algunos de esos problemas, o al menos mejorarlos.

Al más alto nivel, ya tenemos vehículos autónomoscomo los que hoy operan en Chile. También tenemos minas en Canadá que son completamente autónomas y funcionan muy bien.

hay muchos oportunidades. Algunas personas pueden centrarse en el impacto en el empleo, pero es importante pensar en AI y automatización en términos de un mejor trabajo. Trabajo diferente, pero mejor trabajo.

Por ejemplo, podría conducir un camión minero durante 12 horas al día o sentarse en una habitación con aire acondicionado y controlar la máquina de forma remota. mi creencia es que todavía necesitaremos más gente de todos modos. Automatización es no quitar empleos; es cambiando la naturaleza del trabajo.

Cuando me preguntan sobre la IA, también pienso en formación técnica. Actualmente contamos con un programa de cuatro años para la formación de nuestros técnicos. Si podemos acelerar ese proceso, podemos crear una mejor experiencia para las nuevas personas que ingresan a la industria. seremos capaces de entrenar a la gente más rápido y brindar un mejor apoyo cuando realmente estén en el trabajo.

Otra área importante son los datos. Las máquinas ahora generan grandes cantidades de información a través de sensores en muchos sistemas diferentes. Esto nos ayudará planificar mejor y reducir el tiempo de inactividad. Tendremos las piezas adecuadas, los técnicos adecuados y la formación adecuada disponible.

Nuestra empresa podrá reparar máquinas más rápido, lo que significa mayor productividad para los clientes. También nos ayudará a mejorar las piezas. gestión y procesos de pedido.

También contamos con sistemas de guía que ayudan a los operadores a excavar. con mayor precisióntrabajar más seguroy material compacto con los estándares adecuados. Las máquinas son cada vez más inteligentes y pueden ayudar a los operadores promedio a desempeñarse a mayor velocidad. un nivel mucho más alto.

Otra área importante es comunicación “Asegurarse de que las personas puedan comunicarse rápidamente con los expertos adecuados y obtener la información adecuada. En muchos sentidos, es como recibir muy buenos consejos de salud para una máquina. Conectarse con la persona adecuada para resolver problemas rápidamente es otro gran uso de la IA.

Usted ha observado a muchos jóvenes en esta Exposición Minera Internacional de San Juan. Estos jóvenes ya están acostumbrados a los entornos digitales y a los videojuegos online. ¿Podrían convertirse en los futuros operadores de equipos mineros?

La gente está interesada. Tengo un hijo de 21 años y así es como él piensa hoy sobre la tecnología.

Creo que es importante educar a los jóvenes sobre un par de cosas. Primero, minería es una oportunidad a largo plazo. Lograr el éxito en la minería lleva tiempo. Necesitamos enseñar a las generaciones más jóvenes paciencia y perseverancia.

La minería tampoco es ya la industria que mucha gente imaginaba hace décadas. Hoy en día existen trabajos técnicos y tecnología en todas partes.

Por ejemplo, tenemos cámaras que pueden detectar la temperatura y presión de los neumáticos cuando pasan las máquinas. Estas son sólo algunas de las muchas aplicaciones interesantes de la tecnología en la minería.

Para las generaciones más jóvenes, estas tecnologías resultan intuitivas y digitalmente familiares.

tenemos un camión eléctrico hoy – un 793 – actualmente en prueba. Es el segundo camión más grande que producimos y comenzará ensayos en Codelco en Chile en unos dos meses.

Es un vehículo eléctrico que se puede cargar mientras está en movimiento. El sistema se llama dinámico. energía transferir. El camión dispone de un brazo que se conecta a una infraestructura de carga eléctrica mientras está en funcionamiento.

En algunas partes de la mina, el vehículo utiliza baterias. En otras partes, se carga directamente a través del sistema mientras se mueve.

También disponemos de camiones diésel-eléctricos, que ya se utilizan ampliamente en todo el mundo. Estos camiones utilizan un motor diesel combinado con motores eléctricos. Pueden funcionar con diésel y al mismo tiempo conectarse al sistema de transferencia de energía.

Nuestra empresa también produce maquinas hibridas que utilizan combinaciones de motores y generadores para impulsar las ruedas y los sistemas de transmisión final.

Creemos que estamos en un muy buen camino hacia electrificación. El transición Puede llevar más tiempo de lo previsto originalmente, pero estamos seguros de que será posible. realizabley estamos muy alentados por la dirección que estamos tomando.

Hay varios desafíos, como las habilidades humanas, la tecnología y la falta de nuevos yacimientos. ¿Es esta una especie de tormenta perfecta para la industria minera?

En muchos sentidos, es un tormenta perfecta. Tenemos flotas envejecidas y inversión limitada alrededor del mundo. Al mismo tiempo, nos enfrentamos escasez de mano de obra, costos crecientes, desafíos ambientalesy la necesidad de adoptar nuevas tecnologías.

Todos estos factores juntos crean desafíos importantes, pero también ayudarán a que la minería sea más resiliente, sostenibley eficiente en el futuro. Adopción de tecnología será esencial.

Encontrar el asociaciones correctas También es muy importante. Durante estos días, he tenido muchas conversaciones sobre comenzar el proceso educativo mucho antes, en la escuela secundaria o incluso antes de la escuela secundaria. involucrar a los jóvenes en la minería mucho antes.

Los jóvenes hoy aprenden de manera diferente. Resolviendo esto tormenta perfecta requerirá un combinación de tecnología, nuevas formas de trabajar, mejor contratación y formación, y asociaciones más sólidas.

Esto será esencial para superar estos desafíos.

También se refirió al medio ambiente. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías relacionadas con el reciclaje de neumáticos?

El primer paso en sostenibilidad está haciendo las cosas duran más – neumáticos, motores, bastidores de camiones y componentes principales.

La segunda oportunidad es reutilizar y remanufactura. En Sudamericapor ejemplo, reconstruimos alrededor diez motores cada semana. Regresan a nuestras instalaciones en Antofagastadonde se desmontan por completo, se reconstruyen, se prueban y luego se envían de regreso a las minas.

Un motor puede ser reconstruido siete u ocho veceslo que reduce la necesidad de fabricar y transportar nuevos motores por todo el mundo.

Hacemos lo mismo en Canadá. Nos centramos en la reutilización y la remanufactura.

Nuestro objetivo es fabricar componentes. más duradero, más duraderoreconstruible y reutilizable. Eso es parte de nuestra propuesta de valor: rendimiento, durabilidad y remanufactura.

A menudo decimos que nuestras máquinas están construidas para ser reconstruidas. Los diseñamos para que puedan seguir funcionando de manera eficiente durante muchos años a través de múltiples ciclos de reconstrucción.

¿Cuál es su visión de la industria minera en Argentina, aquí en la Expo Minera Internacional de San Juan?

Mire a su alrededor en este evento. Anoche mencionaste que este espectáculo es tres veces más grande que la edición anterior. Cuando entré hoy, había miles de personas esperando para entrar.

Puedes ver ambos jóvenes y profesionales experimentados aquí. Viejos colegas se están reconectando y las nuevas generaciones se están involucrando.

Hemos esperado mucho tiempo por esta oportunidad y nunca he estado más optimista acerca de Argentina de lo que soy hoy.

Argentina ha pasado por períodos difíciles, pero también tiene una oportunidad única desarrollar sus recursos y ampliar su capacidad de generación de energía. Otros países alrededor del mundo han hecho errores durante procesos de crecimiento similares. Tal vez Argentina no se movió tan rápido, pero también evitado algunos de esos errores.

Este es un momento muy importante para el país. Argentina tiene educación, capacidad, y gente entusiasta. Qué Argentina necesita – para su gente, empleados y empresas – es estabilidad.

Si el país puede mantener esa estabilidad, requerirá paciencia, pero sigo siendo muy optimista sobre el futuro.