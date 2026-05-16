Escapadas de golf en el club Chantilly (Le Figaro TV): la tradición al servicio del juego

En este nuevo número de la revista de golf Figaro TV, Laurent Louët guía a los amantes de la bolita blanca hasta uno de los clubes más prestigiosos de Francia, creado en 1909.

A”Esto puede parecer un poco anticuado, pero en realidad estamos muy apegados a garantizar que aquí se destaquen las nociones de tradición y respeto en general.» dice Jérôme Blanchon, presidente de la comisión de deportes de golf de Chantilly, con una amplia sonrisa, al recibir a Laurent Louët. el presentador de la revista Ã‰chappÃ©es Golf no oculta su alegría por presentar uno de los clubes más prestigiosos de Francia a los espectadores de Figaro TV.una joya del gran París“, desliza. Un lugar que combina maravillosamente el saber vivir y la pasión por el juego.

Con sus dos 18 hoyos, el famoso campo de Vineuil creado por el arquitecto británico Tom Simpson en 1909 y el de Longère, el lugar es un lugar de encuentro ineludible para los jugadores de alto nivel. TIENE”El campo de golf de Chantilly ha acogido diez veces el Abierto de Francia“, confía Jérôme Blanchon, quien añade que cada año se organizan muchos otros concursos internacionales, especialmente para los jóvenes.

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Felicidad cotidiana

¿Cuáles son las características del recorrido de Vineuil, utilizado para los campeonatos? TIENE”Lo primero es que es largo, pero no tanto como los cursos internacionales más importantes.“, subraya el entusiasta, que precisa, por otra parte, que el gran número de búnkeres hace de Vineuil un “curso muy técnico» pero en el que «no hay trampas“, lo que permite “atacar el green trabajando un poco la pelota si estás en una mala posiciónTIENE”. En cuanto a los brutos, cuando son altos (que no es el caso actualmente)”hacen que el acceso a los greens sea especialmente técnico”explica Jérôme Blanchon. Este último, socio del club desde hace 42 años, y que juega todos los días desde que se retiró hace dos años, expresa su felicidad diaria: “No hay un solo movimiento que me aburra, ni un solo movimiento del que me canse. Cada día cuando llego al inicio del número 1, me digo: ¡pero qué suerte tengo de estar aquí!A”

Esta alegría de golpear la bolita blanca no sólo es accesible a los socios del club. TIENE”Bajo la dirección de Laurent Bailly, nuestro presidente del club (…) hemos decidido abrir el campo de Vineuil a gente de fuera que podrá venir a jugar los lunes, martes, miércoles y viernes por la mañana, después de haber hecho su reserva online en nuestro sitio (…) y así descubrir este campo que es realmente maravilloso.» se alegra Jérôme Blanchon.

Luego pasamos por la casa club donde el director del club, Íñigo Ceballos, nos presenta una gran foto histórica, enmarcada en un hermoso marco dorado, la de uno de los hoyos emblemáticos del campo de Vineuil, el famoso número 16. “Esta foto fue tomada el día de la inauguración del local, el 27 de septiembre de 1909. Aquí podemos ver claramente a los grandes campeones Arnaud Massy (1877-1950) y Jean Gassiat (1883-1966). Y este pozo que originalmente era una cantera de piedra caliza que se utilizó en particular para la construcción del castillo de Chantilly y muchos otros monumentos de la región.A”

Tiro de hierro 5 dominado

Entonces es hora de jugar. Precisamente en el hoyo 16, un dog leg de par 4 a la izquierda en ángulo recto, Laurent Louët saca sus palos. El periodista está acompañado por Mathilda Cappeliez, jugadora de alto nivel, integrante del club Chantilly desde hace seis años. Ella le da su consejo. TIENE”Es un par 4 largo, vas a tener que hacer un primer tiro para situarte en una buena posición.“, explica el especialista que luego especifica, para el segundo golpe, cómo gestionar el famoso hoyo que hay que atravesar para acceder al green. TIENE”Tienes que concentrarte en lo que puedes hacer. Piensas en la bandera, piensas en dónde quieres jugar. Y la visualización, gracias a ella, ocurre por sí sola. ¡Es mágico!“, se entusiasma la experta que ha hecho de su pasión por el asesoramiento y la transmisión su profesión, esto con su estructura Golf Elevation. Su objetivo es apoyar y supervisar a los jugadores jóvenes que quieren triunfar a un alto nivel.

Mathilda, con una madera 3 y Laurent, utilizando su driver, colocan sus respectivas bolas en mitad de la calle. En cuanto al segundo golpe temido, cruzar el foso, al final no supone ningún problema para la multitud deÃ‰chappÃ©es Golf quien con su madera 5 coloca su bola en el centro del green. Lo que también consiguió Mathilda, en un tiro de hierro 5 perfectamente controlado. Dos putts más tarde, cada uno de los dos jugadores logró el par.

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DÃ©fense de la biodiversitÃ©

La soleada visita al campo de golf de Chantilly finaliza con un paso por el putting green para encontrarse con el súper administrador de los campos, Thomas Meunier. La oportunidad de descubrir los secretos de la realización de agujeros, trasladados periódicamente después de haber sido excavados y rellenados cuidadosamente. La oportunidad también para Thomas Meunier de subrayar el compromiso particular del club con la defensa de la biodiversidad. TIENE”Fauna y flora combinadas, tenemos alrededor de 300 especies presentes en nuestro sitio. Estas especies fueron identificadas mediante índices de calidad ecológica, IUE, que fueron realizados en particular por el Museo de Historia Natural..” Suficiente para demostrar que el juego del golf y la protección del medio ambiente son más inseparables que nunca. Una realidad que encaja perfectamente en los valores de respeto a la tradición que transmite el campo de golf de Chantilly.