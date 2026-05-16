4 Conclusiones de la Selección del Roster de la Copa del Mundo de Francia.

Hay un sentimiento fuerte y casi indiscutible de que Francia no solo es un importante contendiente para el título de la Copa del Mundo FIFA 2026, sino que Les Bleus simplemente son los que hay que vencer.

En los últimos dos torneos, Francia terminó como campeón (2018) y subcampeón (2022) y mientras Didier Deschamps se prepara para concluir su notable reinado como director técnico (uno de los tres únicos entrenadores en ganar la Copa del Mundo como jugador y entrenador) este verano, su recientemente anunciada convocatoria de 26 jugadores está más que preparada para ganar el tercer título en su historia.

Pero no se está dejando llevar.

“Tengo ambición, y quiero que los jugadores también la tengan,” dijo Deschamps en una rueda de prensa después de hacer el anuncio. “Pero no quiero que perdamos nuestra humildad. No voy a esconderme y decir que no estamos entre los equipos con potencial para convertirnos en campeones del mundo, pero hay ocho, tal vez diez equipos que pueden decir lo mismo. No es gritando: ‘Somos los mejores, somos los más fuertes.'”

Aquí están mis conclusiones sobre el equipo de Francia para la Copa del Mundo:

1. No te sorprendas por esas exclusiones

La mesura de Deschamps lo ha convertido en un exitoso entrenador a nivel internacional y a pesar de mi aprecio por su humildad, no importa cómo lo pintee, él sabe que su equipo es aterradoramente profundo. Tanto es así que algunos nombres muy talentosos y conocidos no lograron entrar en la lista final. ¿Le volverá en contra a Deschamps o son las omisiones resultado de un equipo verdaderamente peligroso que necesita equilibrio, experiencia y capacidad clínica para llegar hasta el final? El tiempo lo dirá seguramente.

Francia tiene un grupo de jugadores tan talentoso que la nación podría haber armado dos equipos de primer nivel para la Copa del Mundo. Definitivamente se voltearon cabezas cuando Eduardo Camavinga y Randal Kolo Muani, dos jugadores del equipo de 2022, no fueron convocados esta vez. Pero no hay nada controversial en la decisión de Deschamps de omitir a estos jugadores, independientemente de su pasado con la selección nacional.

Camavinga fue el único jugador de campo que no empezó ninguno de los amistosos del equipo contra Brasil y Croacia en marzo. Su temporada con el Real Madrid ha estado plagada de lesiones y actuaciones inconsistentes, y simplemente no puedes permitirte tener ese tipo de campaña y esperar ser convocado al equipo francés.

Se puede decir aún más de Kolo Muani, quien tiene solo cinco goles en su haber con el Tottenham Hotspur (a préstamo del PSG) y solo uno en la Premier League, que fue en febrero pasado. Con la abundancia de recursos en la línea ofensiva (incluso sin el joven del Liverpool lesionado Hugo Ekitiké), Kolo Muani, si siendo honesto consigo mismo, probablemente vio esto venir. Ambos lo hicieron.

2. Una oportunidad para que Kylian Mbappé se reinicie

A pesar de los logros individuales con el Real Madrid (liderando una vez más la tabla de goleadores de La Liga), Kylian Mbappé ha tenido una temporada tumultuosa con los Blancos, que una vez más cedieron el título de liga al Barcelona y no lograron ganar un trofeo de la Liga de Campeones, un logro aún no alcanzado por el capitán francés.

Lo que es peor, los aficionados se están volviendo en su contra. El jueves por la noche, después de regresar de una lesión y entrar como suplente en una victoria por 2-0 contra el Real Oviedo, fue abucheado por sus propios seguidores. La supuesta fricción con el entrenador Ãlvaro Arbeloa (y Xabi Alonso antes que él) no ayuda, por lo que esta Copa del Mundo probablemente llega en un buen momento para Mbappé. Es una oportunidad para presionar el botón de reinicio y recuperar el estatus como el mejor atacante del juego. Necesitará tener una mentalidad fuerte para ayudar a Francia a ganar un tercer título mundial y el segundo de él.

Quién sabe, tal vez cuando regrese a Madrid (¿si acaso?) tendrá a José Mourinho para darle la bienvenida como nuevo entrenador. Si eso es positivo o negativo, dejo que lo decida usted, respetado lector. Pero en términos de Francia, especialmente con tantos jóvenes, Deschamps necesitará que su líder esté en la cima de su juego, mental y físicamente.

3. N’Golo Kanté brinda equilibrio a un equipo reluciente

Francia ha sido históricamente reconocida por dos exportaciones respetadas mundialmente: el exquisito vino tinto de la región de Burdeos y N’Golo Kanté. Ambos mejoran con la edad.

Todos podemos maravillarnos con jugadores como Mbappé, el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé y muchos otros atacantes, pero el éxito de Francia depende principalmente de la espina dorsal defensiva del equipo, desde la mente resiliente y excelente de William Saliba del Arsenal hasta Dayot Upamecano del Bayern Munich, la defensa será clave.

Pero quiero reconocer la genialidad siempre confiable de N’Golo Kanté, quien una vez más será el jugador más importante de Francia. Incluso a los 35 años, será clave debido a su capacidad para leer el juego, ofrecer estabilidad y tomar decisiones tácticas durante momentos vitales de acción. Sin él, Francia sería más débil.

Francia está en su mejor momento cuando está fortalecido fuera del balón, protegiendo la portería de Mike Maignan y permitiendo que la línea de ataque florezca en el tercio final. Deschamps, un ex centrocampista defensivo (y uno de los mejores en esta posición), lo sabe muy bien.

Y realmente no me preocuparía por Kanté porque, tal como escribió el dramaturgo David Mamet una vez, “la vejez y la astucia siempre superarán a la juventud y la exuberancia.”

4. ¿Compensará el talento la falta de experiencia?

Un factor en particular que debemos recordar es que hay muchos debutantes en la Copa del Mundo en este equipo. En total, hay 13 jugadores que nunca han experimentado el escenario deportivo más grande a nivel mundial. Los porteros, por ejemplo, los tres de ellos – Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens) y Brice Samba (Rennes) – son nuevos en la competencia. Desde Malo Gusto del Chelsea hasta Michael Olise del Bayern Munich y Rayan Cherki del Manchester City, hay talento evidente pero sin experiencia.

Es muy probable que los mencionados Olise y Déisiré Doué estén en la alineación titular, pero el que me enfoco es Maignan. Claramente es un portero experimentado con mucho pedigrí, pero esta es una gran oportunidad para él. Todos sabemos lo importante que fue Hugo Lloris para Francia a lo largo de su carrera, así que es clave que el arquero se ponga a la altura del momento. Maignan, que no fue convocado en 2022 debido a una lesión, ahora aprovechará al máximo.

Copa del Mundo FIFA 2026: Cómo ver

La Copa del Mundo se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026. A lo largo de tres países, el torneo culminará con la final el 19 de julio en el Estadio New York New Jersey en East Rutherford, Nueva Jersey. Todos los 104 partidos del torneo se transmitirán en vivo en FOX (70) y FS1 (34) con cada partido disponible en vivo y a la carta en la aplicación FOX y la aplicación FOX Sports. Un récord de 40 partidos, más de un tercio del torneo, se emitirán en horario estelar en FOX (21) y FS1 (19).

El partido de apertura el 11 de junio entre México y Sudáfrica (3 p.m. ET) se transmitirá de forma gratuita en Tubi, al igual que el partido de apertura de EE.UU. contra Paraguay el 12 de junio (9 p.m. ET).