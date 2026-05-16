Argentina: Milei enfrenta protestas y cifras de encuestas caen por la economía

Bienvenido de nuevo a Política exterior‘s Resumen de América Latina.

Lo más destacado de esta semana: El presidente argentino Javier Milla. enfrenta crecientes protestas, la Comunidad Andina busca resolver un disputa comercial entre Colombia y Ecuador, y Guatemala obtiene un nuevo fiscal general.

El martes, decenas de miles de argentinos (y tal vez hasta cientos de miles, según una estimación del gobierno) se manifestaron en Buenos Aires contra las políticas de austeridad del presidente Javier Milei.

Más de la mitad del mandato de cuatro años de Milei, este tipo de protestas se han vuelto relativamente frecuentes. El índice de aprobación del presidente cayó a alrededor del 35 por ciento el mes pasado, según AtlasIntel. Aunque algunos manifestantes el martes portaban carteles que hacían referencia a las recientes acusaciones de corrupción contra el jefe de gabinete de Milei, su principal frustración era la economía.

Durante la campaña electoral de 2023, Milei fue abierto sobre el hecho de que sus planes políticos agresivos causarían perturbaciones económicas. En su discurso inaugural dijo: “[T]La situación empeorará en el corto plazo”, con consecuencias para “el empleo, los salarios reales y el número de personas pobres e indigentes”.

Esas predicciones pronto se hicieron realidad, pero Argentina vio mejoras en otras métricas que Milei había señalado como clave para abordar las causas fundamentales de la disfunción económica. Tanto la tasa de inflación como el déficit disminuyeron. Y después de contraerse en 2023 y 2024, la economía argentina creció un 4,4 por ciento en términos reales el año pasado, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En octubre, muchos argentinos respaldaron al partido de Milei en las elecciones de mitad de período. Sin embargo, el dolor económico se ha agudizado desde entonces. Cuando se ajustan a la inflación, los salarios promedio del sector formal en febrero habían caído casi un 9 por ciento por debajo de su nivel en noviembre de 2023, el mes antes de que Milei asumiera el cargo.

Milei se ha centrado en sectores crecientes de la economía que emplean a relativamente pocas personas (como la minería y el petróleo) y al mismo tiempo ha permitido la pérdida de empleos en sectores que se volvieron poco competitivos cuando eliminó el apoyo gubernamental, como la manufactura.

“La recuperación de Argentina avanza más rápido en los datos macroeconómicos que en las experiencias vividas por la gente”, dijo Mariano Machado, analista jefe para América de la consultora Verisk Maplecroft.. “El gobierno no ha definido claramente el papel del Estado a la hora de ayudar a los trabajadores a conseguir empleos preparados para el futuro”.

En cambio, Milei a menudo ha vilipendiado a sus escépticos y ha apuntado a los medios independientes. También se ha apoyado en los vínculos con otros líderes de derecha, incluido el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En abril, Milei realizó su tercera visita oficial a Israel y se reunió con el multimillonario pro-Trump Peter Thiel en Buenos Aires.

Estas relaciones internacionales le dan a Milei más margen de maniobra a nivel nacional. Estados Unidos prometió 20 mil millones de dólares en posible apoyo financiero a Argentina antes de las elecciones intermedias del país el año pasado. Si Milei tiene dificultades para cumplir con los futuros pagos de la deuda soberana, dijo Machado, es posible que el FMI o incluso el Tesoro de Estados Unidos puedan brindarle nueva ayuda.

Normalmente, una impopularidad como la que enfrenta Milei beneficiaría a la oposición política. Pero los oponentes de Milei no parecen unirse en torno a una sola figura.

Una encuesta del mes pasado encontró que el político más popular de Argentina no era la figura en ascenso del principal movimiento peronista de oposición, Axel Kicillof, sino Myriam Bregman, funcionaria de un partido de extrema izquierda de nicho. A pesar de los índices de popularidad relativamente altos de Bregman, carece de la infraestructura nacional que les ha dado muchas victorias pasadas a los peronistas.

En cuanto a las propuestas de política económica, dijo Machado, “del lado de la oposición hay muy poca novedad. El programa de Milei sigue siendo la única oferta genuinamente nueva sobre la mesa”.

Domingo 17 de mayo: El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil visita Japón.

Lunes 25 de mayo al viernes 29 de mayo: Estados Unidos y México sostienen una ronda de negociaciones como parte de una revisión de su acuerdo comercial trilateral con Canadá.

Domingo 31 de mayo: Colombia celebra elecciones presidenciales.

Conflicto comercial andino. En una afirmación relativamente poco común de su voz en los asuntos regionales, la Comunidad Andina (un grupo comercial de cuatro países) dictaminó la semana pasada que Colombia y Ecuador deben reducir la escalada de su disputa comercial o enfrentar posibles sanciones. Los otros miembros del grupo son Bolivia y Perú.

Ecuador inició el ojo por ojo en enero, imponiendo un arancel del 30 por ciento a algunos productos colombianos por acusaciones de que Colombia no había logrado garantizar la seguridad en su frontera compartida. Colombia tomó represalias y Ecuador duplicó su apuesta, dejando a Colombia frente a aranceles de hasta el 100 por ciento y a Ecuador frente a aranceles de hasta el 75 por ciento.

La Comunidad Andina dijo que los aranceles de ambas partes son inconsistentes con los principios del grupo y deberían levantarse dentro de 10 días hábiles, plazo que vence la próxima semana.





Arévalo, un hombre de unos 60 años que viste un traje oscuro, corbata amarilla y anteojos, abre la boca para hablar mientras sale de una camioneta negra.

La nueva AG de Guatemala. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, nombró este mes a un nuevo fiscal general, Gabriel García Luna. Reemplazará a María Consuelo Porras, quien fue sancionada por decenas de países por acusaciones de obstaculizar investigaciones anticorrupción. Porras asumió el cargo bajo el predecesor de Arévalo; intentó bloquear la toma de posesión de Arévalo.

García Luna, ex juez y profesor universitario, fue elegido por un comité de nominaciones de expertos legales. Asumirá el cargo el lunes, cuando finalice oficialmente el mandato de Porras, marcando lo que Arévalo dijo sería un “nuevo capítulo” para el estado de derecho en Guatemala.

Montaña rusa uruguaya. Un popular canal uruguayo de YouTube ejemplificó recientemente cómo la comedia ofrece una ventana a una identidad nacional. El canal Tiemblan, Tiranos, una frase del himno nacional del país, ha acumulado seguidores leales burlándose de las noticias en un Uruguay relativamente adormecido. Los espectáculos escolares, las previsiones meteorológicas y el turismo son presa fácil.

El episodio de la semana pasada cubrió una nueva montaña rusa en el principal parque de diversiones de Uruguay. (Su predecesor se vendió a un parque temático en México hace 13 años). Los pasajeros informaron que la montaña rusa era corta, lenta y no provocaba miedo. Algunos se quejaron de que les cobraban de más los boletos, pero otros expresaron afecto por un viaje que, según dijeron, coincidía con el estilo de vida de Uruguay.

Al igual que la montaña rusa, Uruguay en general ha evitado los acontecimientos que provocan latigazos que sacuden la política regional. El FMI estima que la economía del país crecerá alrededor de un 1,8 por ciento este año, y los indicadores clave de criminalidad cayeron en 2025. Y aunque el presidente Yamandú Orsi se opone ideológicamente a Trump y sus aliados regionales, en general se ha mantenido alejado de enfrentamientos de alto perfil con ellos.

Uruguay luchó por su independencia durante varios años, contra múltiples adversarios. ¿Qué país finalmente negoció su independencia? España

Gran Bretaña

Argentina

Brasil Gran Bretaña controló parte de lo que hoy es Uruguay en un momento de su historia colonial, pero en el momento de las guerras de independencia uruguayas a principios del siglo XIX, el país actuó sólo como mediador.





Se ve de perfil a una mujer con un vestido a rayas y sosteniendo un bolso mientras camina por una acera junto a una gasolinera sin gasolina disponible.

Mientras Estados Unidos aumenta la presión económica y militar sobre Cuba, también está trabajando múltiples canales diplomáticos con los líderes de la isla. Cuba apareció en reuniones separadas la semana pasada entre el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el Papa León XIV, así como entre Trump y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante meses, la administración Trump ha enfatizado que quiere ver una liberalización económica y política en Cuba y ha planteado la posibilidad de utilizar la fuerza militar para lograrla. En las últimas semanas, la evidencia de un aumento de los vuelos de vigilancia militar estadounidense cerca de Cuba ha llegado a las bases de datos públicas de seguimiento de vuelos y a la prensa.

Pero Lula salió de su reunión en la Casa Blanca con Trump el 7 de mayo diciendo que creía que Estados Unidos no planeaba invadir Cuba, sugiriendo que Washington está planteando algún tipo de transición negociada hacia el régimen de La Habana.

Tras la visita de Rubio al Vaticano, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba. El jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que La Habana estaba en general abierta a aceptar ayuda ofrecida de “buena fe y con genuina intención de cooperación”.

La ayuda es muy necesaria, en parte debido a las acciones de Estados Unidos hacia la isla. El ministro de energía de Cuba dijo el miércoles que el país se había quedado sin reservas de diésel y petróleo en medio de las continuas restricciones de combustible de Estados Unidos. Los continuos apagones llevaron a cientos de personas a manifestarse en La Habana el miércoles.