Sistema de ferrocarril de cercanías de Nueva York se paraliza debido a la huelga de los trabajadores

El sistema de ferrocarril suburbano más grande de América del Norte fue cerrado el sábado después de que los trabajadores sindicalizados en el área de la ciudad de Nueva York se declararan en huelga. El Long Island Rail Road que sirve a los suburbios del este de la ciudad cesó operaciones temprano el sábado por la mañana después de que cinco sindicatos que representan aproximadamente la mitad de su fuerza laboral abandonaron sus puestos.

Los dos bandos han estado negociando durante meses un nuevo contrato, e incluso la administración de Trump intervino para tratar de negociar un acuerdo. Pero los sindicatos tenían legalmente permitido declararse en huelga a partir de las 12:01 de la mañana del sábado.

Kevin Sexton, vicepresidente nacional de la Hermandad de Ingenieros y Fogoneros Ferroviarios, dijo que no se han programado nuevas negociaciones.

“Estamos muy distantes en este momento”, dijo Sexton temprano el sábado. “Realmente lamentamos estar en esta situación”.

Janno Lieber, presidente de la MTA, dijo que la agencia “les dio a los sindicatos todo lo que dijeron que querían en términos de pago” y que para él fue evidente que los sindicatos siempre tuvieron la intención de irse.

La huelga, la primera para el LIRR desde una huelga de dos días en 1994, promete causar dolores de cabeza para algunos aficionados al deporte que planean ver a los rivales de béisbol crosstown New York Yankees y Mets en este fin de semana o ver la carrera de playoffs de la NBA de los New York Knicks en el Madison Square Garden en Manhattan. Ambos recintos deportivos tienen paradas dedicadas del LIRR.

Si el cierre continúa más allá del fin de semana, aproximadamente 250,000 personas que utilizan el sistema para ir y venir del trabajo cada día laboral se verán obligadas a encontrar rutas alternativas hacia la ciudad de Nueva York desde sus suburbios de Long Island.

Para muchos, eso probablemente significa navegar por las carreteras notoriamente congestionadas de la región.

“La gente seguirá viajando, pero si todos comienzan a conducir ahora, el tráfico solo empeorará”, dijo Rich Piccola, un contador que viaja a la ciudad esperando un tren en Penn Station para regresar a casa el jueves.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, está instando a los habitantes de Long Island a trabajar desde casa si es posible. La MTA ha dicho que proporcionará autobuses limitados para llevar a las estaciones de metro de la ciudad de Nueva York, pero ese plan de contingencia no estaba previsto para manejar a todos los pasajeros que normalmente transporta el sistema en un día laboral.

Y aunque las opciones de trabajo remoto se expandieron considerablemente durante la pandemia de Covid, muchos trabajadores aún necesitan presentarse en persona, dijo Lisa Daglian, directora ejecutiva del Comité Asesor Permanente de Ciudadanos a la MTA, un grupo de defensa de los pasajeros.

“Trabajas en construcción, trabajas en la industria de la salud, trabajas en una escuela o estás a punto de graduarte de la escuela, eso no siempre es posible”, dijo sobre el teletrabajo. “La gente necesita llegar a donde tiene que ir”.

Las conversaciones más recientes sobre el contrato se han estancado en la cuestión de los salarios de los trabajadores y las primas de atención médica.

La MTA ha dicho que las demandas iniciales de los sindicatos habrían llevado a aumentos de tarifas y afectado las negociaciones contractuales con otros trabajadores sindicalizados.

Los sindicatos, que representan a ingenieros de locomotoras, mecánicos, guardagujas y otros trabajadores ferroviarios, han dicho que se merecían aumentos salariales más sustanciales para ayudar a los trabajadores a mantenerse al día con la inflación y el aumento de los costos de vida.

Algunos pasajeros, aunque simpatizan con las preocupaciones de asequibilidad del sindicato, se preocupan de que sean ellos quienes soporten el peso de cualquier aumento salarial.

Si los sindicatos obtienen los aumentos salariales que están buscando, “será a expensas de nuestros pasajeros que verán el aumento de tarifas del próximo año del 4% duplicado al 8%”, dijo Gerard Bringmann, presidente del LIRR Commuter Council, un grupo de defensa de los pasajeros, en un comunicado. “Como los trabajadores sindicales, nosotros también estamos afectados por el aumento en el costo de vida aquí en Long Island.”

Con Hochul, una demócrata, enfrentando la reelección más adelante este año, la presión podría estar sobre la MTA para llegar a un acuerdo y poner fin al cierre, dijo William Dwyer, experto en relaciones laborales de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, donde los trabajadores ferroviarios suburbanos protagonizaron una huelga de tres días el año pasado.

“Ella está en busca de reelección, y Long Island es un voto crítico para ella”, dijo. “Así que si hay un aumento significativo en las tarifas, eso no augura bien para ella el día de las elecciones.”