Drake Es el Artista Más Escuchado de Spotify en un Día para el Año 2026 Después de Lanzamiento de Tres Álbumes.

Drake Es el Artista Más Escuchado de Spotify en un Día para...

El rapero lanzó “Iceman” el viernes junto con otros dos LP sorpresa.

Drake rompió récords en Spotify el viernes, menos de 24 horas después de lanzar simultáneamente “Iceman”, “Habibti” y “Maid of Honour” a la medianoche.

Según Spotify, el rapero se convirtió en el artista más escuchado en un solo día en 2026, gracias a su lanzamiento de tres álbumes. “Iceman” también aseguró la mayor cantidad de reproducciones para un álbum en un solo día este año, mientras que “Make Them Cry” es la canción más escuchada en un solo día en 2026 hasta el momento.

Por otro lado, el trío de álbumes entregó colectivamente el mayor debut de streaming de 24 horas a nivel global para cualquier artista en Amazon Music en 2026.

Las 43 canciones en los tres álbumes marcan los primeros álbumes solistas de Drake desde “For All the Dogs” de 2023, y son un seguimiento de su colaboración con PartyNextDoor en 2025, “$ome $exy $ongs 4 U”. “Iceman” abarca 18 pistas y, en Apple Music, tiene una duración de una hora y ocho minutos, mientras que “Maid of Honour” contiene 14 canciones y dura 45 minutos, y “Habibti” agrega otras 11 pistas, convirtiéndolos en los noveno, décimo y undécimo álbumes de estudio de Drake.

Las colaboraciones destacadas en los LPs incluyen una mezcla de colaboradores habituales y nuevos talentos como Future, 21 Savage, Molly Santana, Stunna Sandy, Sexyy Red, Central Cee, Popcaan, Iconic Savvy, Loe Shimmy, Qendresa y PartyNextDoor.

La trilogía de álbumes de Drake son sus primeros discos solistas desde su polémica disputa con Kendrick Lamar en 2025 y tras el lanzamiento de la canción de Lamar “Not Like Us”. En “Iceman”, Drake apunta a figuras como Lamar, A$AP Rocky y el CEO de Universal Music Group, Lucian Grainge.