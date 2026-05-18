Plan de incentivos a la inversión en Argentina supera los 27.000 millones de dólares

El Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones de Argentina es parte de la estrategia de inversión del presidente Javier Milei para aumentar los ingresos de divisas y acelerar el desarrollo en sectores considerados críticos para la economía argentina, incluidos el petróleo, el gas natural, la minería, la infraestructura y las energías renovables. Foto de Matías Martín Campaya/EPA

BUENOS AIRES, May 18 (UPI) — El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones de Argentina, conocido como RIGI, superó los 27 mil millones de dólares en compromisos de inversión aprobados esta semana después de que el gobierno autorizara dos nuevos proyectos mineros bajo el programa destinado a atraer capital extranjero.

La iniciativa, impulsada por la administración del presidente Javier Milei, ya cuenta con 16 proyectos aprobados, mientras que otras 20 propuestas permanecen bajo revisión oficial.

RIGI es parte de la estrategia económica de Milei para aumentar los ingresos de divisas y acelerar el desarrollo en sectores considerados críticos para la economía argentina, incluidos el petróleo, el gas natural, la minería, la infraestructura y las energías renovables.

Las últimas aprobaciones incluyen el proyecto de cobre PSJ Cobre Mendocino en la provincia de Mendoza y la ampliación del proyecto de litio Cauchari-Olaroz en Jujuy.

“Hoy la Comisión Evaluadora aprobó la inclusión en la RIGI de dos proyectos mineros”, escribió en X el ministro de Economía, Luis Caputo. “El proyecto cuprífero San Jorge en Mendoza con una inversión de $891 millones y la ampliación del proyecto de litio Cauchari-Olaroz en Jujuy con una inversión de $1.241 millones”.

Caputo dijo que se espera que las dos iniciativas creen más de 8.000 empleos directos e indirectos. También dijo que el proyecto San Jorge demuestra la capacidad de Mendoza para desarrollar la actividad minera y avanzar hacia convertirse en una de las primeras regiones exportadoras de cobre de Argentina.

Según cifras oficiales, el volumen total de proyectos aprobados y pendientes presentados en el marco del programa alcanza ahora casi 95 mil millones de dólares.

Entre las propuestas más importantes que buscan aprobación se encuentra LLL Oil, un enorme proyecto petrolero orientado a la exportación presentado por la empresa energética estatal YPF. La iniciativa está ligada al desarrollo de la formación de esquisto Vaca Muerta, una de las mayores reservas de petróleo y gas no convencional del mundo.

YPF dijo que el proyecto requeriría una inversión de 25 mil millones de dólares durante los próximos 15 años, lo que la convierte en la propuesta más grande presentada hasta ahora bajo el marco de RIGI.

El presidente de YPF, Horacio Marín, dijo en X que la iniciativa podría generar más de 100 mil millones de dólares en exportaciones.

“Hoy presentamos la solicitud para unirnos a RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de 25 mil millones de dólares para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta”, escribió Marín. “Este es el programa de exportación de petróleo más importante de Argentina y el proyecto más grande presentado bajo RIGI”.

Según el medio argentino Infobae, el proyecto incluye la perforación de 1.152 pozos y apunta a alcanzar una producción de 240.000 barriles de petróleo por día a partir de 2032.

YPF dijo que toda la producción se destinaría a los mercados internacionales y se transportaría a través del sistema de ductos VMOS. La compañía estima que el proyecto podría generar alrededor de 6.000 millones de dólares en exportaciones anuales a partir de 2032 y crear aproximadamente 6.000 empleos directos durante la fase de desarrollo.

Los proyectos aprobados por RIGI se distribuyen en las provincias de Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy y Santa Fe. Los proyectos incluyen infraestructura de petróleo y gas, desarrollos de energía renovable, puertos y operaciones mineras de litio, cobre, oro y plata.

Para calificar para el programa, las empresas deben comprometerse a realizar inversiones a gran escala y cumplir una serie de requisitos gubernamentales. Las inversiones mínimas comienzan en 200 millones de dólares, aunque los proyectos en el sector del petróleo y el gas pueden requerir entre 300 y 600 millones de dólares, según el tipo de desarrollo.

Los proyectos considerados estratégicamente importantes para las exportaciones a largo plazo requieren una inversión mínima de 2.000 millones de dólares.

Las empresas también deben completar al menos el 40% de las inversiones comprometidas dentro de los primeros dos años, presentar planes de producción y exportación y demostrar un impacto económico sostenido.

RIGI ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios, incluida una reducción de la tasa del impuesto corporativo del 35% al ​​25%, exenciones relacionadas con las exportaciones y una mayor flexibilidad para las operaciones en moneda extranjera.

El programa también permite a las empresas buscar arbitraje internacional en caso de disputas legales, una medida que el gobierno considera esencial para brindar mayor certeza a los inversores extranjeros.