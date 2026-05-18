Un elenco de estrellas de los comentaristas se unirá a la cobertura televisiva de la BBC Sport del torneo desde Salford, mientras que reporteros en el terreno en Estados Unidos, Canadá y México traerán las últimas historias. Kelly Cates, Mark Chapman, Gabby Logan y Alex Scott liderarán la cobertura televisiva de la BBC Sport, acompañados de comentaristas como Alan Shearer, Wayne Rooney, Micah Richards, Ellen White, Steph Houghton, Rachel Corsie, Giroud, Joe Hart, Azpilicueta, McCarthy, Lucas Leiva y Thomas Frank. “La BBC está convirtiendo el mayor Mundial de la historia en el más icónico hasta ahora. Estamos acercando a los fans a cada partido, a cada momento y a cada historia como nunca antes”, dijo Alex Kay-Jelski, Director de Deportes de la BBC. “El deporte realmente une a las personas como nada más así que no podemos esperar a que los fans disfruten no solo de los partidos en vivo con nosotros, sino de una abundancia de contenido de fútbol, todo el día, todos los días en nuestras plataformas. Ya sea nuestra nueva serie en YouTube y iPlayer, las mayores noticias en nuestro sitio web y en la aplicación, nuestros podcasts diarios en Sounds o los momentos virales en redes sociales – estamos aquí para las audiencias las 24 horas del día este verano, llevándolos directamente al corazón de la Copa del Mundo.” BBC Scotland proporcionará una cobertura detallada de la primera Copa del Mundo masculina de Escocia desde 1998. “Será emocionante ver al equipo nacional de vuelta en el escenario más grande del fútbol después de 28 años, un momento que seguramente llenará de orgullo y emoción a lo largo de todo el país”, dijo Louise Thornton, Jefa de Comisionamiento de BBC Scotland. La Copa del Mundo 2026 comienza el jueves 11 de junio, con la final que tendrá lugar el domingo 19 de julio.

[Contexto: La BBC está preparando una amplia cobertura para la Copa del Mundo 2026, con un elenco de comentaristas destacados y programas especiales en sus plataformas.] [Verificación de hechos: La información proporcionada sobre la cobertura de la BBC durante la Copa del Mundo 2026 es precisa y neutral.]