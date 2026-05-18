Gimnastas rusos y bielorrusos autorizados a regresar sin restricciones

Después de más de cuatro años de restricciones, los gimnastas rusos y bielorrusos pueden competir libremente bajo sus banderas nacionales en eventos sancionados. El Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) anunció su decisión el lunes, levantando “todas las restricciones aplicables” a los atletas rusos y bielorrusos.

La decisión de la federación es “efectiva de inmediato” y pone fin a todas las restricciones y reglas Ad-Hoc que fueron instituidas inicialmente en febrero de 2022 después de la invasión rusa a Ucrania.

Período de Neutralidad Termina

Antes del veredicto del lunes, a los atletas rusos y bielorrusos se les permitía competir en eventos sancionados por la FIG como Atletas Neutrales Individuales, y “no de ninguna manera como representantes de la Federación Rusa o de la República de Bielorrusia o cualquier otra organización en su país”.

Esta restricción previamente les impedía a los atletas representar a su Comité Olímpico Nacional (NOC) o Federación Nacional (NF).

Para calificar como Atleta Neutral Individual, el deportista debía cumplir con un conjunto de criterios establecidos por la FIG.

1. No tener afiliación voluntaria con las fuerzas armadas rusas o bielorrusas ni con ninguna otra agencia de seguridad nacional 2. No apoyar activamente el conflicto militar en Ucrania

Incluso una vez aprobado como atleta neutral, las banderas de la Federación Rusa o de la República de Bielorrusia no podían ser izadas o mostradas, y la FIG asignaba a cualquier atleta competidor las siglas “AIN” como su acrónimo competitivo. Se prohibían estrictamente los himnos nacionales durante las ceremonias de premiación. En su lugar, un atleta ganador recibía música “neutral” seleccionada por la FIG.

A pesar de sus salvaguardias procedimentales, el proceso de neutralidad atrajo una gran atención en 2025 cuando la campeona olímpica y mundial Angelina Melnikova recibió la aprobación de la FIG como Atleta Neutral Individual, permitiéndole competir en el Campeonato Mundial de Gimnasia de 2025.

Muchos alegaron que la participación “neutral” de Melnikova violaba las condiciones de neutralidad de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).

Ojos en Rotterdam 2026

Ahora el enfoque se dirige al Campeonato Mundial de Gimnasia de 2026 en Rotterdam. Programado para octubre, el evento sirve como clasificatorio por equipos para los Juegos Olímpicos de 2028. Con todas las restricciones eliminadas, los equipos de la Federación Rusa regresarán al escenario mundial buscando venganza después de años en el banquillo.

En los Juegos Olímpicos de Tokio, Rusia arrasó en ambos títulos de equipos masculinos y femeninos. En los Países Bajos, la potencia de la gimnasia busca un éxito similar.