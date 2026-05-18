PABLO – Gourmet Kitchen, Córdoba, Argentina

PABLO Cocina Gourmet Córdoba arquitectura, Argentina bienes raíces modernas, imágenes de proyectos de construcción
PABLO – Cocina Gourmet en Córdoba
18 de mayo de 2026
Arquitectónico: Etéreo Arquitectos
Ubicación: Pocito Social Life, Córdoba Argentina, Sudamérica
Photos: Gonzalo Viramonte
PAUL – Cocina Gourmet, Argentina
PABLO fue concebido como un homenaje explícito al espíritu de diseño de Pablo Dellatorre. Más que una dedicatoria, el espacio propone una reinterpretación contemporánea de su forma de entender la arquitectura y el diseño: una práctica marcada por el rigor material, la precisión en el detalle y una profunda sensibilidad hacia lo artesanal.
Presentado en el marco de CASA FOA Córdoba 2026, el proyecto utiliza la cocina gourmet como plataforma para reflexionar sobre la cocina no sólo como un acto funcional, sino como un ritual. Bajo esta premisa, el fuego se convierte en el núcleo conceptual y operativo del espacio, organizando toda la experiencia arquitectónica en torno a la transformación de la materia prima.
La propuesta se estructura en torno a una gran estación central compuesta por dos monolitos operativos donde se desarrolla la acción principal. A su alrededor, una serie de elementos complementarios construyen una secuencia espacial conectada con el universo gastronómico: una cámara frigorífica visible presenta ingredientes y productos en primer plano; un área para cocinar a fuego incorpora una parrilla y un lugar para guardar leña; mientras que una bodega y una biblioteca especializada completan un ambiente concebido para el encuentro, la contemplación y la experimentación culinaria.
La arquitectura se distancia deliberadamente de la idea de la cocina como objeto decorativo. En cambio, propone un espacio donde la materia recupera profundidad, peso y honestidad. Cada material fue seleccionado para expresar su propia naturaleza sin disfraz: metales expuestos, maderas naturales, piedras, superficies oscuras y texturas imperfectas conviven dentro de un lenguaje austero pero preciso, donde el tiempo, el uso y las huellas del trabajo se convierten en partes esenciales de la propuesta.
La dimensión artesanal del proyecto impregna cada decisión. Desde elementos hechos a medida hasta la forma en que se resolvieron las uniones de materiales, el espacio recupera el valor del trabajo manual, la técnica y los detalles cuidadosamente elaborados. En lugar de buscar la perfección escenográfica, “PABLO” busca comunicar autenticidad: una arquitectura donde nada es excesivo y cada elemento encuentra significado a través de su función, materialidad y método de construcción.
El proyecto fue desarrollado por Etéreo Arquitectos – estudio tucumano liderado por Santiago Vittar, Daniel Tello y Diego Madrid – y recibió la Primera Mención en Arquitectura y Diseño en CASA FOA Córdoba 2026.
Dentro de una edición centrada en las formas contemporáneas de habitar y experimentar el espacio, “PABLO” propone una pausa. Un lugar donde la cocina vuelve a entenderse como un acto esencial: el fuego, la materia y el oficio transformados en experiencia.
PABLO – Cocina Gourmet en Córdoba, Argentina bienes raíces – Información del edificio
Estudio de arquitectura: Etéreo Arquitectos – https://etereoarquitectos.com.ar/
Redes sociales: Instagram https://www.instagram.com/etereo.arquitectos/ – Linked In https://www.linkedin.com/in/etereo-arquitectos-8661332a9/
Correo electrónico de contacto: [emailÂ protected]
Ubicación de la oficina (Ciudad, País): Tucumán, Argentina.
Año de finalización de la construcción: 2026
Superficie construida (m2): 90 m²
Location: Pocito Social Life, CÃ³rdoba, Argentina.
Programa: Cocina, Comedor, Bodega y Biblioteca.
Arquitecto(s) a cargo: Maru Tucano, Santiago Vittar, Daniel Tello, Diego Madrid
Envíe un correo electrónico a los arquitectos a cargo: [emailÂ protected]
Fotógrafo: Gonzalo Viramonte – Gonzalo Viramonte
PABLO – Cocina Gourmet, Córdoba, Argentina imágenes inmobiliarias / información recibida 180526
Ubicación: Pocito Social Life, Córdoba, Argentina, Sudamérica.
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