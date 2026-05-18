La policía dice que la amenaza fue “neutralizada” después del tiroteo en el centro islámico de San Diego

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Las autoridades dicen que están desplegando “recursos importantes” en el lugar del incidente en el Centro Islámico de San Diego.

Las autoridades de California han dicho que “neutralizaron” la amenaza después de un incidente con un “tirador activo” en un complejo que incluye una mezquita y una escuela islámica en San Diego.

Taha Hassane, imán del Centro Islámico de San Diego (ICSD), dijo después del incidente del lunes que los niños están a salvo e instó a la gente a mantenerse alejada del lugar.

“Estamos a salvo”, dijo Hassane en un mensaje grabado en las redes sociales. “Tenemos algunas bajas, aún no confirmadas. No hay ninguna amenaza en este momento”.

No ha habido informes oficiales de víctimas, pero la agencia de noticias Associated Press citó al oficial Anthony Carrasco diciendo que cree que se ha disparado a personas.

El Departamento de Policía de San Diego dijo más tarde que la amenaza había sido “neutralizada” sin proporcionar más detalles. “Tenemos importantes recursos en la escena en este momento”, dijo el departamento.

Imágenes aéreas de televisión muestran una fuerte presencia policial fuera de la mezquita.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, dijo que continúa recibiendo informes sobre el incidente. “El personal de emergencia está en el lugar y trabajando activamente para proteger a la comunidad y asegurar el área”, escribió en X.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que está siguiendo la situación y coordinando con las agencias policiales locales. “Agradecemos a los primeros intervinientes en el lugar que trabajan para proteger a la comunidad e instamos a todos a seguir las instrucciones de las autoridades locales”, dijo la oficina en un comunicado.

El ICSD está ubicado en una zona residencial del barrio Clairemont de San Diego, al norte del centro de la ciudad.

La policía dijo que estableció un punto de reunificación para la gente de la zona. La mezquita publicó en las redes sociales que se puede recoger a los niños en una iglesia cercana.

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