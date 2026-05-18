Argentina retira los legendarios A-4 Skyhawk y los reemplazará con F-16 previamente planeados para Ucrania

Argentina ha dado de baja oficialmente su último avión de ataque A-4 Skyhawk, poniendo fin a sus 60 años de servicio en la fuerza aérea del país. Así lo informó Defense Express. Los aviones fueron retirados de la Quinta Brigada de Aviación el 14 de mayo.

Detalles

El A-4 Skyhawk se convirtió en un avión icónico para Argentina después de la Guerra de las Malvinas de 1982. Fueron estos aviones de ataque subsónicos, que carecían de sistemas de defensa modernos e incluso operaban con asientos eyectables defectuosos, los que llevaron a cabo ataques contra la flota británica a altitudes ultrabajas. Durante las seis semanas de la guerra, los pilotos argentinos realizaron 231 salidas de combate, hundiendo cinco barcos británicos y dañando otros seis. En el proceso, Argentina perdió 22 aviones y 19 pilotos.

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Después de la guerra, las antiguas modificaciones del A-4 se modernizaron y, a finales de la década de 1990, Argentina recibió 36 Fightinghawks A-4AR actualizados, equipados con radares F-16 y nuevos sistemas EW. Sin embargo, debido a la falta de financiación y la escasez de piezas de repuesto, el número de vehículos preparados para el combate disminuyó constantemente. En 2016, solo entre 4 y 5 aviones permanecían en condiciones de volar.

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Argentina finalmente pudo desmantelar el A-4 después de un acuerdo con Dinamarca para comprar 24 cazas F-16 por 941 millones de dólares. El contrato se firmó en 2024. Defense Express señala que Dinamarca había planeado previamente transferir sus 44 F-16 a Ucrania; sin embargo, algunos de los aviones finalmente se vendieron a Argentina debido a la presión de Estados Unidos sobre los socios europeos.

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