¡Ugo Coussaud se une a Adrien Saddier en Shinnecock Hills! – Golf Planete

Comparte este artículo

Embarcado en un play-off a cuatro bandas en Walton Heath (Inglaterra) para determinar el séptimo y último clasificado de esta sesión de clasificación europea de 36 hoyos para el US Open (del 18 al 21 de junio en Shinnecock Hills), Ugo Coussaud se deshizo finalmente del sudafricano Hennie Du Plessis, del inglés Andrew Wilson y del belga Thomas Detry. El golfista del St Laurent Golf Team descubrirá su primer Major a los 33 años. Es el segundo francés en clasificarse después de Adrien Saddier, gracias a su noveno puesto en la Race to Dubai 2025.

LV

Era uno de sus objetivos en 2026. Jugar al menos un Major esta temporada. Está hecho. Autor de un marcador de -10 tras disputar 66 (-6) y 68 (-4) este lunes en Walton Heath (Inglaterra), Ugo Coussaudcaddie para la ocasión por su agente, Maxime Demorycalificado para elAbierto de Estados Unidos A Colinas de Shinnecock (Nueva York) prevista del 18 al 21 de junio tras un desempate a cuatro bandas por un solo puesto.

Encuentra el ranking completo

En efecto, estaban en juego siete plazas en esta clasificación para la zona Europa y el francés acabó empatado en la séptima posición junto al sudafricano. Hennie Du Plessislos ingleses andres wilson y el belga de VIDA Golf, Thomas Detry. Angoumoisin, en buena forma en este momento en el Gira mundial de DP (tengo 3 Abierto indio héroe7e yo Abierto de las aerolíneas turcas), ganó en el segundo hoyo de play-off a Du Plessis, este último cometió un bogey, mientras que Wilson y Detry sólo pudieron alcanzar el par en el primer hoyo de play-off. Sin embargo, Du Plessis obtiene una primera plaza de reserva, lo que todavía le da la posibilidad de ser seleccionado en caso de retirada antes del US Open.

Â Â

Ganador de Kimsey con -14

Los otros seis clasificados son el inglés Nathan Kendyde 33 años, ganador de esta clasificación de 36 hoyos con un resultado final de -14. Está dos golpes por delante del español Rocco Repetto Taylor23 años. El siguiente a las -11 el italiano Filippo Celli25 años, inglés Mateo Jordán30 años, español Ángel Hidalgo28 años, y el danés Niklas Norgaard33 años.

Clasificado el año pasado aquí en Surrey, Frédéric Lacroix ocupa el puesto 13 con -8. ¡Los otros tricolores presentes en este maratón terminan más lejos!

La tabla de clasificación

La clasificación de otros franceses

Foto: STUART FRANKLIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images vía AFP