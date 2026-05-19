Messi se enfrentará a Alaba, ya que Austria es el primer oponente de Argentina en la fase de grupos en confirmar la lista para el Mundial 2026

Argentina conoce a los 26 hombres que son sus rivales en la fase de grupos Austria tendrá en el Copa del Mundo 2026. Podríamos tener un enfrentamiento de gran éxito entre Lionel Messi y estrella David Alabapero los europeos también están trayendo grandes estrellas para unirse a él.

El técnico de Austria, Ralf Ragnick, anunció los 26 hombres que viajarán al Mundial de 2026. A pesar de no jugar mucho durante esta temporada, David Alaba probablemente será el capitán del equipo cuando esté en el campo.

Otros jugadores importantes del equipo austriaco son Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer y Christoph Baumgartner. Por lo tanto, no será un paseo por el parque para Messi y Argentina, aunque definitivamente serán favoritos sobre Austria.

Cuotas Argentina vs Austria para el partido del Mundial 2026

Aunque Austria tiene grandes nombres, Argentina tiene a Messi y un sinfín de estrellas mundiales que ya saben jugar y ganar este torneo.. Por lo tanto, no es sorprendente ver que las probabilidades de Las Vegas realmente favorecen a los campeones.

Rodrigo De Paul de Argentina

Argentina tiene un precio de -135 para ganar el juego, mientras que Austria tiene un precio de +440 y el empate es de +280.. Esto significa que una apuesta de $135 para Argentina genera $100 de ganancia si ganan el juego. Si Austria recibe $100 y gana, la ganancia será de $440.

Los otros rivales de Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026

Argentina encabeza el Grupo J. Jugará contra Argelia, Austria y Jordania. Esto significa que Argentina debería liderar fácilmente el grupo, mientras que Austria y Argelia deberían luchar por el segundo puesto y Jordania, a primera vista, debería ocupar el último lugar.

Encuesta¿Argentina encabezará el Grupo J del Mundial? ¿Argentina encabezará el Grupo J del Mundial?