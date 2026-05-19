La huelga del Long Island Rail Road ha terminado, dice la gobernadora de Nueva York, Hochul.

La huelga del Long Island Rail Road ha terminado, según la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

“Esta noche, la MTA alcanzó un acuerdo justo con los cinco sindicatos de LIRR que brinda aumentos salariales a los trabajadores mientras protege a los pasajeros y los contribuyentes. Me complace anunciar que el servicio de LIRR se reanudará a partir de mañana al mediodía,” dijo Hochul en una declaración el lunes por la noche.

El LIRR sirve a más de 300,000 viajeros diarios.

“La huelga terminará a medianoche esta noche,” dijo Janno Lieber, CEO de la MTA, en una conferencia de prensa el lunes por la noche, poco después del anuncio de Hochul, donde estuvo acompañado por la gobernadora y el presidente de LIRR, Rob Free.

El servicio se reanudará el martes al mediodía, con el servicio completo en efecto para la hora de la tarde y a tiempo para el juego de baloncesto de los New York Knicks el martes por la noche, dijo Hochul.

La gobernadora también dijo que no podía describir ningún detalle del acuerdo, pendiente de ratificación por los sindicatos, pero afirmó que los pasajeros no verán un aumento en el costo de los boletos para financiar ninguna parte del nuevo acuerdo.

Los pasajeros deben revisar la aplicación y el sitio web de LIRR para el horario de trenes a medida que el servicio se incrementa, dijo Free, agregando que el viaje de la mañana dependerá de autobuses y servicio de traslado como ocurrió el lunes por la mañana.

(Short Context: La huelga de LIRR, que fue la primera en 32 años, comenzó el sábado a la medianoche después de que el sindicato que representa a miles de trabajadores ferroviarios y la Autoridad de Tránsito Metropolitana de Nueva York no lograran llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato.)

(Short Fact Check: Los sindicatos exigieron aumentos salariales del 14.5% en cuatro años, informó la estación de noticias de Nueva York, WABC, mientras que los funcionarios de la MTA ofrecieron aumentos ligeramente más pequeños y un pago único en el cuarto año del contrato para compensar la diferencia. Los aumentos salariales propuestos están en gran parte en línea con los contratos aceptados por los conductores de LIRR y los trabajadores de tránsito de la ciudad de Nueva York, según informó WABC.)