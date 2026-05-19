El Papa León XIV haciendo la tendencia furiosa ‘6-7’ no estaba en la tarjeta de bingo de 2026 de nadie

El Papa León XIV se ha vuelto viral después de unirse inesperadamente a la extraña tendencia “6-7” de Internet mientras interactuaba con niños en el Vaticano, un momento que dejó a las redes sociales divertidas y ligeramente desconcertadas. El Vaticano puede ser una de las instituciones más antiguas del mundo, pero ni siquiera él aparentemente está a salvo de la pudrición cerebral de TikTok.

Los videos de la interacción mostraron a los niños presentando con entusiasmo al Papa la tendencia viral mientras él sonreía, reía y parecía imitar el gesto asociado con ella. El saludable intercambio se difundió rápidamente en línea, y los usuarios bromearon diciendo que “la tendencia 6-7 ha llegado oficialmente al Vaticano”.

La tendencia “6-7”, que se ha disparado en TikTok e Instagram durante el año pasado, está ligada a la canción del rapero Skrilla “Doot Doot (6 7)”. El meme gira en gran medida en torno a personas que gritan aleatoriamente “seis-siete” o insertan la frase en situaciones incómodas y sin sentido en línea.

La tendencia se considera ampliamente como una forma de “rabia”, un tipo de contenido diseñado intencionalmente para confundir, irritar o provocar reacciones simplemente porque parece absurdo y sin sentido. Irónicamente, esa misma aleatoriedad es lo que ayudó a que se volviera masivamente viral entre los usuarios más jóvenes en línea.

Los niños que visitaron el Vaticano parecieron encantados después de que el Papa reconociera y participara en la tendencia en lugar de parecer confundidos por ella.

Mira el vídeo aquí:

El clip contribuyó a la creciente reputación en línea del Papa León como una figura religiosa sorprendentemente moderna y amigable con Internet. Recientemente, el Papa también se volvió viral después de que los espectadores lo vieron usando zapatillas Nike en un documental, lo que provocó reacciones divertidas en las redes sociales.

Aunque momentos como estos pueden parecer alegres, han ayudado a que el Papa León sea cada vez más identificable para las audiencias más jóvenes en línea.

El Papa León XIV se convirtió en líder de la Iglesia Católica a principios de este año y desde entonces ha llamado la atención por sus accesibles apariciones públicas e interacciones informales. Sin embargo, su último momento viral puede ser la primera vez que un Papa ingresa accidentalmente al caótico mundo de la cultura ragebait de TikTok.

– Termina