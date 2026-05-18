BNamericas – Proyecto solar de 108MW dirigido a Sa…

Una empresa llamada Solar Palomitas buscó acceso al mercado eléctrico mayorista para el parque solar fotovoltaico de 108MW Finca Palomitas.

Destinado a la provincia de Salta, el proyecto conectaría, a través de una futura estación transformadora, con la línea de 132kV Metán-Cobos en el área de cobertura de la empresa de transmisión Transnoa.

Según una base de datos publicada por el administrador del mercado eléctrico mayorista Cammesa, Finca Palomitas no ha solicitado el despacho de transmisión prioritario, que suelen solicitar las empresas que apuntan al mercado a plazo Mater.

La jurisdicción minera de Salta cuenta con 15 centrales eléctricas conectadas a la red con una capacidad combinada de 1,46GW, según datos de Cammesa. Del total, la energía solar fotovoltaica representa 295MW y la hidroelectricidad 111MW. El resto corresponde a centrales termoeléctricas.

Varias iniciativas de generación de la provincia de Salta estaban en el registro gubernamental Renper de proyectos Mater a fines de 2025. El año pasado, la mayor generadora de Argentina por capacidad instalada, Central Puerto, completó la construcción de uno de los proyectos, el parque solar de 15MW San Carlos.

El proyecto más grande del registro es el proyecto solar fotovoltaico El Gólgota de 200MW, que se agregó a la lista en 2018.

(La versión original de este contenido fue escrita en inglés)