Colby Covington se retira, según UFC

Colby Covington ya no es un luchador activo de UFC.

Más bien, el ex campeón interino de peso welter se ha retirado. Covington fue eliminado del roster activo de UFC el lunes, como lo señaló UFC Roster Watch.

Un informe de MMA Fighting también confirmó, según funcionarios de UFC, que la estrella de peso welter había notificado a la compañía sobre su retiro.

Covington (17-5) no ha competido dentro del octágono desde una derrota ante Joaquín Buckley en UFC Tampa en diciembre de 2024. El revés fue su segundo revés consecutivo. “Chaos” había estado haciendo campaña para ser parte de UFC Freedom 250 en la Casa Blanca, lo que parecía un seguro dado su apoyo al presidente estadounidense Donald Trump, especialmente teniendo en cuenta que toda su personalidad se basa en ser MAGA.

Sin embargo, el peso welter perdió esa oportunidad y hace apenas unos meses se quejó a Submission Radio de que UFC lo estaba “congelando”, manteniéndolo fuera de acción durante más de un año.

Por supuesto, retirarse no significa que Covington podrá pelear en otro lugar, ya que su contrato está esencialmente congelado. Lo que significa que, si regresara, sus servicios seguirían perteneciendo a UFC. En cambio, Covington puede continuar compitiendo en la lucha libre RAF (Real American Freestyle) y en otras actividades como BJJ, si así lo desea.

Covington se enfrentará a Chris Weidman en la RAF a finales de este mes.

En MMA, Colby “Chaos” Covington logró victorias notables sobre Demian Maia, Rafael dos Anjos (para ganar el oro interino), Robbie Lawler, Tyron Woodley y Jorge Masvidal. Sin embargo, en tres oportunidades de ganar un título indiscutible (dos veces contra Kamaru Usman, una vez frente a Leon Edwards), Covington se quedaría corto.