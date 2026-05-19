Manchester City: Pep Guardiola cambia el juego y deja a Gary Neville en shock

El manager del Manchester City, Pep Guardiola, está listo para dejar el club al final de la temporada, según informes generalizados, en noticias que Gary Neville describió como un “cambio de juego”.

El futuro de Guardiola en el Estadio Etihad ha sido objeto de una especulación significativa a lo largo de la temporada, con muchos anticipando que esta campaña sería la última.

Y eso parece ser el caso, con un informe inicial del Daily Mail revelando su inminente partida seguido por múltiples puntos de venta.

La noticia de la inminente salida de Guardiola de la Premier League, la cual ha ganado seis veces en su carrera, surgió mientras el Arsenal estaba venciendo 1-0 a Burnley para alejarse cinco puntos del City en la cima.

Hablando en su papel de co-comentarista para Sky Sports, Neville dijo: “Estoy muy sorprendido de que haya surgido ahora mismo, no necesariamente porque sea durante este partido, sino porque es la noche antes de un partido del Manchester City. Un noticia así cambia el juego.

“Recuerdo estar en la escuela y escuchar a Dalglish abandonar el Liverpool, o a Sir Alex Ferguson dejar el Manchester United, o más recientemente a Jurgen Klopp dejar el Liverpool. Son momentos tan enormes en el fútbol y esto sería algo similar.

“No veo cómo sería una noticia que el Manchester City sacaría o querría sacar. Si es verdad, estarán extremadamente decepcionados de que haya salido ahora mismo, al igual que Pep Guardiola.”

El City se enfrenta al Bournemouth el martes en un juego que verá al Arsenal coronarse campeón si los hombres de Guardiola no ganan.

Si el City prevalece, la carrera por el título se extenderá hasta el último día de la temporada de la Premier League el domingo, cuando el Arsenal visite al Crystal Palace y el City acoja al Aston Villa en lo que ahora parece ser el juego de despedida de Guardiola.

Si el City gana sus dos últimos juegos y el Arsenal falla en Palace, entonces Guardiola podría retirarse con un séptimo título de liga y un 21º trofeo en el club. El City añadió la FA Cup a su triunfo en la EFL Cup sobre el Arsenal en marzo al vencer al Chelsea 1-0 en Wembley el sábado.