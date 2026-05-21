Aldebaran reporta 1.339,30 m de 0,45% CuEq, incluidos 500 m de 0,71% CuEq en el proyecto Altar de cobre y oro en San Juan, Argentina

También informes

1.059,20 m de 0,51% CuEq1incluidos 249,20 m de 0,71% CuEq1

y

1.198,00 m de 0,43% CuEq1incluidos 388,00 m de 0,63% CuEq1

y

826,10 m de 0,54% CuEq1incluidos 98,00 m de 1,07% CuEq1

Aldebaran Resources Inc. (“Aldebaran” o la “Compañía”) (TSX-V: ALDE, OTCQX: ADBRF) se complace en proporcionar los resultados de siete pozos del programa de perforación de relleno en el proyecto Altar en San Juan, Argentina. El objetivo de estos pozos era actualizar bloques de recursos clasificados como Inferidos a las categorías Medidos e Indicados.

Reflejos

ALD-26-173EXT

1.339,30 m de 0,45% CuEq 1 desde 12 m de profundidad Incluye 500 m de 0,71% CuEq 1 desde 326 m de profundidad Incluye 96 m de 0,94% CuEq 1 desde 436 m de profundidad Incluye 60 m de 1,00% CuEq 1 desde 606 m de profundidad



ALD-26-199EXT

1.059,20 m de 0,51% CuEq 1 desde 326 m de profundidad Incluye 221,50 m de 0,61% CuEq 1 desde 868,50 m de profundidad Incluye 249,20 m de 0,71% CuEq 1 desde 1.136 m de profundidad Incluye 54 m de 0,92% CuEq 1 desde 1.270 m de profundidad



ALD-26-174EXT

1.198,00 m de 0,43% CuEq1 desde 92 m de profundidad Incluye 388 m de 0,63% CuEq 1 desde 530 m de profundidad



ALD-26-036EXT

826,10 m de 0,54% CuEq 1 desde 124 m de profundidad Incluye 98 m de 1,07% CuEq 1 desde 140 m de profundidad Incluye 78 m de 0,68% CuEq 1 desde 280 m de profundidad



ALD-26-187DEXT

934,00 m de 0,37% CuEq1 desde 324 m de profundidad

ALD-26-180EXT

895 m de 0,28% CuEq1 desde 496 m de profundidad

ALD-26-259

513 m de 0,47% CuEq 1 desde 924 m de profundidad Incluye 59 m de 0,62% CuEq 1 desde 1.378 m de profundidad

desde 924 m de profundidad

1- Para ensayos individuales para todos los metales, consulte la Tabla 1

John Black, director ejecutivo de Aldebaran, comentó:“Los pozos reportados hoy continúan demostrando el tamaño y la calidad del depósito Altar. Varios de los pozos terminaron en una mineralización de grado atractivo, lo que habla de la escala del sistema mineralizado en Altar. A medida que miramos hacia el futuro, los catalizadores a corto plazo para Aldebaran son la publicación de resultados de perforación adicionales del proyecto y una estimación actualizada de recursos minerales en el tercer trimestre de este año, que incorporará más de 40.000 m de perforación desde nuestra última estimación de recursos en 2024. Este recurso sentará las bases para el estudio de prefactibilidad, que se completará en el segundo y tercer trimestre de 2027”.

Kevin B. Heather, director geológico de Aldebaran, comentó: “Un aspecto importante de cualquier programa de perforación de relleno de recursos es demostrar la continuidad de la mineralización y la ley, las cuales el programa actual continúa cumpliendo con éxito. Además, los pozos de perforación de relleno proporcionan nueva información técnica crítica que refinará nuestros modelos geológicos y aumentará nuestro conocimiento del yacimiento, lo que facilitará decisiones más informadas sobre las metodologías de procesamiento, así como el diseño de infraestructura subterránea y a cielo abierto en el próximo estudio de prefactibilidad”.

La Tabla 1 a continuación muestra ensayos detallados para los siete pozos. La Figura 1 muestra un mapa en planta de las ubicaciones de los orificios de perforación completados, mientras que las Figuras 2 a 7 muestran secciones transversales de los orificios aquí reportados. Los agujeros con el sufijo EXT son extensiones de agujeros previamente perforados.

Tabla 1 – Resultados de las perforaciones en el altar A De

(metro) A:

(metro) Intervalo

(metro) Cu

(%) au

(g/t) Ag

(g/t) Mes

(ppm) Como

(ppm) CuEq

(%) ALD-26-036EXT – Profundidad total – 950,10 m Intervalo 24.00 78.00 54.00 0,31 0,14 2.54 13 367 0,37 Intervalo 124.00 950.10 826.10 0,51 0,08 1.27 12 221 0,54 incluido 140.00 238.00 98.00 1.00 0,15 2.19 12 332 1.07 Y 280.00 358.00 78.00 0,63 0,13 1,69 5 365 0,68 Y 416.00 458.00 42.00 0,57 0,11 0,87 6 309 0,61 Y 690.00 738.00 48.00 0,59 0,08 1.11 4 69 0,62 ALD-25-173EXT – Profundidad total – 1352,30 m Intervalo 12.00 1.351,30 1.339,30 0,38 0,18 1.22 15 145 0,45 incluido 326.00 826.00 500.00 0,58 0,35 1.42 6 118 0,71 incluido 436.00 532.00 96.00 0,75 0,54 1,49 8 259 0,94 Y 606.00 666.00 60.00 0,85 0,42 2.17 8 30 1.00 ALD-26-174EXT – Profundidad total – 1290,00 m Intervalo 92.00 1.290,00 1.198,00 0,39 0,09 1.11 33 226 0,43 incluido 530.00 918.00 388.00 0,57 0,15 1,63 19 227 0,63 ALD-26-180EXT – Profundidad total – 1391,00 m Intervalo 496.00 1.391,00 895.00 0,25 0,05 1.02 48 98 0,28 ALD-26-187D Ext – Profundidad total – 1258,00 m Intervalo 324.00 1.258,00 934.00 0,33 0,05 0,76 89 148 0,37 incluido 475.00 525.00 50.00 0,54 0,13 1.13 21 109 0,60 ALD-26-199EXT – Profundidad total – 1385,20 m Intervalo 326.00 1.385,20 1.059,20 0,47 0,04 1,65 85 219 0,51 incluido 326.00 358.00 32.00 0,64 0,12 0,48 6 357 0,68 incluido 868.50 1.090,00 221.50 0,57 0,02 2.11 92 92 0,61 incluido 1.136,00 1.385,20 249.20 0,65 0,03 1,92 186 54 0,71 incluido 1.270,00 1.324,00 54.00 0,81 0,03 1,82 382 4 0,92 ALD-26-259 – Profundidad total – 1292,00 m Intervalo 924.00 1.437,00 513.00 0,42 0,04 1.22 158 129 0,47 incluido 1.120,00 1.162,00 42.00 0,47 0,04 2.42 244 235 0,55 incluido 1.202,00 1.296,00 94.00 0,49 0,04 1.28 194 136 0,56 incluido 1.378,00 1.437,00 59.00 0,55 0,04 1,69 221 72 0,62 Las calificaciones no están cortadas. Los valores de CuEq se calcularon utilizando cobre, oro, plata y molibdeno. Los precios de los metales utilizados para los cálculos son Cu = US$3,00/lb, Au = US$1.400/oz, Ag = US$18/oz y Mo = US$10/lb. Las recuperaciones utilizadas para los metales de soporte que se encuentran en la ecuación CuEq son las siguientes: Au = 50 %, Ag = 51 % (basado en trabajos de pruebas metalúrgicas históricas) y Mo = 70 % (evaluación comparativa de depósitos similares). La fórmula utilizada para calcular los valores equivalentes es CuEq % = Cu % + (Au g/t * 0,34025) + (Ag g/t * 0,00446) + (Mo ppm * 0,00023). EXT indica que el orificio se extendió a partir de un orificio previamente perforado. Los intervalos representan el espesor real del depósito.

Persona Calificada

Los datos científicos y técnicos contenidos en este comunicado de prensa han sido revisados ​​y aprobados por el Dr. Kevin B. Heather, B.Sc. (Hons), M.Sc, Ph.D, FAusIMM, FGS, Director Geológico y director de Aldebaran, quien se desempeña como la persona calificada (QP) según las definiciones del Instrumento Nacional 43-101.

EN NOMBRE DE LA JUNTA DE ALDEBARAN

(firmado) “Juan Negro“

John Black, director ejecutivo y director

Teléfono: +1 (604) 685-6800

Correo electrónico: info@aldebaranresources.com

Haga clic aquí y suscríbase para recibir futuros comunicados de prensa: https://aldebaranresources.com/contact/subscribe/

Para más información, por favor consulte nuestro sitio web en www.aldebaranresources.com o contactar:

Ben Cherrington

Gerente de Relaciones con Inversores

Teléfono: +44 7538 244 208

Correo electrónico: ben.cherrington@aldebaranresources.com

Acerca de Aldebaran Resources Inc.

Aldebaran es una empresa de exploración mineral que se separó de Regulus Resources Inc. en 2018 y tiene el mismo equipo de gestión central. Aldebarán posee una participación del 80% en el proyecto de cobre y oro Altar en la provincia de San Juan, Argentina. El proyecto Altar alberga múltiples depósitos de pórfido de cobre y oro con potencial para descubrimientos adicionales. Altar forma parte de un grupo de depósitos de pórfido de cobre de clase mundial que incluye Los Pelambres (Antofagasta Minerals), El Pachón (Glencore) y Los Azules (McEwen Copper). En noviembre de 2024, la Compañía anunció una estimación actualizada de recursos minerales para Altar, preparada por Independent Mining Consultants Inc. y basada en la perforación completada hasta la temporada de campo 2023-24 inclusive (informe técnico independiente preparado por Independent Mining Consultants Inc., Tucson, Arizona, titulado “Informe Técnico, Recursos Minerales Estimados, Proyecto Altar, Provincia de San Juan, Argentina“, con fecha del 31 de diciembre de 2024; consulte el comunicado de prensa con fecha del 25 de noviembre de 2024). En octubre de 2025, la Compañía anunció una Evaluación Económica Preliminar (PEA) para el Proyecto Altar (informe técnico independiente preparado por SRK Consulting Inc, Denver, Colorado, titulado “NI 43-101 Informe Técnico Evaluación Económica Preliminar Proyecto Altar San Juan, Argentina“, de fecha 30 de septiembre de 2025; consulte el comunicado de prensa de fecha 30 de octubre de 2025).

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado.

Procedimientos analíticos y de muestreo

Altar sigue protocolos analíticos y de muestreo sistemáticos y rigurosos que cumplen y superan los estándares de la industria. Estos protocolos se resumen a continuación y están disponibles en el sitio web de Aldebaran en www.aldebaranresources.com.

Todos los orificios perforados son orificios con núcleo de diamante con diámetros de núcleo PQ, HQ o NQ. El núcleo de perforación se recolecta en el sitio de perforación donde se toman medidas de recuperación y RQD (Designación de calidad de roca) antes de empaquetar el núcleo y transportarlo a las instalaciones del campamento Altar, a poca distancia, donde se fotografía todo el núcleo en condiciones de iluminación más óptimas y se produce un registro geológico rápido. Luego se marca todo el núcleo y se toman muestras en intervalos de muestreo sistemáticos y geológicamente definidos de 1 a 2 metros, a menos que el geólogo determine la presencia de un contacto geológico importante, que no debe cruzarse. Luego, todo el núcleo se corta por la mitad con una hoja de sierra de diamante, la mitad de la muestra se retiene en la caja de núcleos para referencia futura y la otra mitad se coloca en una bolsa de plástico preetiquetada, se sella con dos bridas de seguridad de plástico y se etiqueta con un número de muestra único. Luego, las muestras embolsadas se colocan en sacos de plástico más grandes, y esos sacos se sellan con otra brida de seguridad de plástico y se etiquetan para su envío. Luego, los sacos se colocan en paletas de madera, se envuelven en plástico retráctil y se almacenan en un área segura en espera de su envío a una instalación de preparación de muestras de laboratorio certificada por ALS ubicada en Mendoza, Argentina, donde las muestras se secan, trituran y pulverizan. Las pulpas de muestra resultantes se envían por lotes al laboratorio ALS en Lima para un análisis de ensayo geoquímico, incluido un ensayo de fuego de 30 g con un análisis final de absorción atómica (AA) para oro y una digestión multiácida completa (4 ácidos) con análisis ICP-AES para otros elementos. Las muestras con resultados que exceden los valores máximos de detección de oro se vuelven a analizar mediante un ensayo de fuego con acabado gravimétrico y otros elementos de interés se vuelven a analizar utilizando técnicas analíticas ICP precisas de ley de mineral. Aldebaran inserta de forma independiente estándares de control certificados (materiales de referencia súper certificados (SCRM), espacios en blanco de campo grueso y duplicados en el flujo de muestras para monitorear la calidad de los datos. Estas muestras de control representan del 10 al 12 % del total de muestras enviadas y se insertan “a ciegas” en el laboratorio en la secuencia de muestras antes de la salida de las instalaciones de Aldebaran.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones relacionadas con Aldebaran, incluida la evaluación de la administración de planes y operaciones futuras, pueden constituir declaraciones prospectivas según las leyes de valores aplicables y necesariamente implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, la mayoría de los cuales están fuera del control de Aldebaran. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o información prospectiva se pueden identificar mediante el uso de palabras como “planea”, “espera” o “no espera”, “se espera”, “presupuesta”, “programa”, “estima”, “pronostica”, “pretende”, “anticipa” o “no anticipa” o “cree” o variaciones de dichas palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados “pueden”, “podrían”, “podrían”, “podría” o “será” tomarse, ocurrir o lograrse.

Específicamente, y sin limitación, todas las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que abordan actividades, eventos o desarrollos que Aldebaran espera o anticipa que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro, incluida la exploración y el desarrollo propuestos del proyecto Altar descrito en este documento, y la evaluación de la gerencia de los planes y operaciones futuros y las declaraciones con respecto a la finalización de los programas anticipados de exploración y desarrollo, la estimación de recursos minerales y el estudio de prefactibilidad, pueden constituir declaraciones prospectivas según las leyes de valores aplicables y necesariamente implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, la mayoría de los cuales son más allá del control de Aldebarán. Estos riesgos pueden causar que los resultados financieros y operativos reales, el desempeño, los niveles de actividad y los logros difieran materialmente de aquellos expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Aunque Aldebaran cree que las expectativas representadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, no puede haber seguridad de que dichas expectativas resulten ser correctas. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha del mismo y Aldebaran no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración o información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, a menos que así lo requiera la ley de valores aplicable.

Figura 1: Mapa de ubicación de los pozos de perforación completados en la temporada de campo 2025/2026

Figura 2: orificio ALD-26-036EXT en sección transversal

Figura 3: Orificios ALD-26-187DEXT, ALD-26-199EXT y ALD-26-259EXT en sección transversal

Figura 4: Sección transversal de los orificios ALD-26-174EXT

Figura 5 – Orificios ALD-26-173EXT en sección transversal

Figura 6 – Orificios ALD-26-180EXT en sección transversal

Figura 7 – Orificios ALD-26-259 en sección transversal

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