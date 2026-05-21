Las acciones europeas son volátiles el jueves cuando el líder supremo de Irán ordena que el uranio permanezca en el país

Un comerciante trabaja en su escritorio en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York el 19 de mayo de 2026. LONDRES – Las acciones europeas fueron volátiles el jueves después de que el Líder Supremo de Irán ordenara que el uranio casi armamentista del país no se enviara al extranjero, lo que amenaza con complicar las conversaciones de paz con los Estados Unidos. El Stoxx 600 pan-europeo terminó el día marginalmente más alto después de oscilar entre ganancias y pérdidas durante toda la sesión. Todas las bolsas importantes y la mayoría de los sectores se volvieron verdes en el comercio de media tarde. En noticias corporativas, Eutelsat, el operador global de satélites con sede en París, aumentó un 22% el jueves. La subida de las acciones de Eutelsat, a menudo descrita como la competidora europea de SpaceX, se produce antes de la salida a bolsa del fabricante de cohetes respaldado por Elon Musk. Sin embargo, hay una gran diferencia entre las dos empresas en términos de escala. Mientras que SpaceX podría ser valorada en un récord de $1.75 billones en la salida a bolsa a principios del próximo mes, Eutelsat tiene una capitalización de mercado de apenas 4.050 millones de euros ($4.700 millones). El fabricante de satélites alemán OHB también registró sólidas ganancias, mientras que SES de Luxemburgo cerró con un aumento del 8%. Por otro lado, las acciones de EasyJet subieron un 0,9% el jueves después de que la aerolínea de bajo costo revelara que el conflicto en Oriente Medio ha retrasado las reservas y aumentado los costos. La aerolínea con sede en Londres informó de una pérdida antes de impuestos de £552 millones ($741 millones) para los seis meses hasta el 31 de marzo, frente a los £394 millones del año anterior. El fabricante de Assassin’s Creed, Ubisoft, se recuperó de fuertes pérdidas en la sesión para cerrar con una caída del 2%, después de que la empresa francesa de videojuegos revelara una pérdida operativa de 1.300 millones de euros en su ejercicio 2026. Las acciones del Grupo BT cayeron un 4,9% después de que el grupo de telecomunicaciones con sede en Londres informara de sus resultados anuales. Los ingresos ajustados del grupo fueron un 4% inferiores, en £19,6 mil millones, principalmente debido a los ingresos internacionales más bajos. Los beneficios antes de impuestos aumentaron un 8% interanual hasta £1,4 mil millones en el ejercicio completo hasta el 31 de marzo. Evidentes sentimientos positivos se observaron en la sesión de negociación de Asia-Pacífico después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera que Washington estaba en las “etapas finales” de las negociaciones con Irán, según un informe de prensa. Los futuros del West Texas Intermediate se ubicaban en $99,90 por barril, un aumento del 1,7% en el día. Los futuros del Brent internacional subieron un 1,3% en las negociaciones de la mañana a $106,35 por barril. Trump dijo a principios de esta semana que canceló nuevos ataques militares contra Irán para dar más tiempo a la diplomacia a petición de los aliados árabes del Golfo. Mientras tanto, los datos flash de PMI para el Reino Unido y Francia apuntaron a una caída en la actividad económica en mayo. El flash PMI del Reino Unido se contrajo en el índice compuesto, situándose en 48,5 frente a la expectativa de los analistas de 51,6. El flash PMI de manufactura del Reino Unido fue de 53,7, superando el pronóstico de 53,0, mientras que el PMI de servicios se situó en 47,9, por debajo del 51,7 esperado por los analistas. El índice compuesto flash de PMI de Francia cayó a 43,5 en mayo, desde el 47,6 en abril, su mayor caída en cinco años y medio, con la actividad empresarial también cayendo a un mínimo de 66 meses. – Contribuyeron al informe Justina Lee y Spencer Kimball de CNBC.