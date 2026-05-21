Israel y Argentina lanzan Acuerdos de Isaac en América Latina | El Correo de Jerusalén

Por Argentina firmó su presidente, Javier Milei, quien acababa de llegar a Israel para una visita histórica.

Además de la ceremonia de firma, inauguraría la embajada argentina en Jerusalén, se convertiría en el primer líder extranjero en encender una antorcha en el Día de la Independencia de Israel y recibiría la Medalla de Honor Presidencial de manos del presidente Isaac Herzog.

Milei ideó el concepto de los Acuerdos de Isaac. Su idea era crear un marco diplomático, económico y cultural, explícitamente inspirado en los Acuerdos de Abraham, pero diseñado para expandir y profundizar la cooperación entre los países latinoamericanos e Israel.

Se dedicó mucho esfuerzo diplomático a reunir un grupo fundacional de estados latinoamericanos –Argentina, Uruguay, Panamá y Costa Rica– deseosos de desarrollar proyectos conjuntos con Israel en agricultura, cibernética, finanzas, agua, energía y salud.

Uruguay, Panamá y Costa Rica son socios de la iniciativa de los Acuerdos de Isaac, pero no cosignatarios. Serán los primeros estados objetivo de la financiación de los Acuerdos, destinados a desarrollar proyectos en comercio, tecnología, seguridad y diplomacia pública.

Un nuevo aliado

Juan Javier Milei, nacido en 1970, es un economista profesional que, en 2015, se dio a conocer ampliamente en Argentina como comentarista de radio y televisión. Sus puntos de vista eran libertarios. Solía ​​abogar por una intervención estatal mínima, recortes dramáticos en el gasto público y la abolición del banco central de Argentina.

En 2023, Milei se postuló para la presidencia con una plataforma de terapia de shock económico y reformas radicales a favor del mercado.

Asumió el cargo en diciembre de 2023, instituyendo instantáneamente reformas laborales y fiscales destinadas a reducir la inflación y la regulación estatal.

En el momento de su toma de posesión, la inflación anual de Argentina estaba por encima del 200%. En marzo de 2026, la tasa de inflación interanual había caído al 32,6%, y la mayoría de los análisis convencionales ahora describen a Argentina como en el camino hacia la recuperación.

Milei recibe la Medalla Presidencial de Honor de manos del presidente Isaac Herzog en Jerusalén en abril. (crédito: AMIR COHEN/REUTERS)

La postura igualmente dinámica de política exterior de Milei refleja sus profundas convicciones proisraelíes.

Históricamente, Argentina ha adoptado una posición comparativamente neutral en cuestiones de Oriente Medio, aunque en 2010 votó a favor de reconocer un Estado de Palestina. Desde que asumió el cargo, Milei ha cambiado la política exterior de la nación hacia una estrecha alineación con Estados Unidos e Israel.

Declaró a Hamas organización terrorista, recomendó que el Consejo de Seguridad de la ONU reconsidere la membresía palestina en la ONU y decidió trasladar la embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalén.

Milei ha hablado abiertamente de su afinidad personal por el judaísmo y estudia regularmente la Torá con un rabino.

Al declarar su admiración por la historia, la resiliencia y los valores filosóficos judíos, se registra que dijo que tiene la intención de convertirse al judaísmo después de dejar el cargo. Sólo se ha abstenido de hacerlo, dijo, porque consideraría que la observancia del Shabat sería incompatible con los deberes presidenciales.

Alineamiento estratégico

En 2025, Milei se convirtió en el primer jefe de Estado no judío en recibir el Premio Génesis de Israel, conocido extraoficialmente como el “Nobel judío”, en reconocimiento a su “apoyo inequívoco” a Israel. Presenta el apoyo a Israel como parte de un compromiso más amplio con lo que él llama valores occidentales, libertad y antiterrorismo.

En el Muro de las Lamentaciones, durante una visita de alto perfil a Israel en 2025, Milei dijo: “Mi apoyo a Israel viene del corazón porque creo que esta es una causa justa, la causa de Occidente. Siempre estaré a su lado”.

En la Knesset y en declaraciones a los medios de comunicación, ha dicho que “Israel está salvando la civilización occidental”, vinculando la lucha de Israel con una lucha civilizatoria contra el terrorismo en general y contra Irán en particular. Pinta a Irán y la militancia islamista como amenazas a la seguridad de Argentina.

A menudo se refiere a los dos atentados terroristas con bombas inspirados por Irán en Argentina. En 1992, la embajada de Israel en Buenos Aires fue destruida en un atentado suicida que mató a 29 personas e hirió a más de 200.

En 1994, el centro comunitario judío de Buenos Aires fue objeto de un devastador ataque terrorista vinculado a Hezbollah. Un camión bomba suicida mató a 85 personas e hirió a más de 300, y tuvo como objetivo el corazón de la comunidad judía de Argentina.

Ahora Milei toma la iniciativa de impulsar sus políticas proisraelíes en América Latina.

El presidente argentino Javier Milei y el primer ministro Benjamín Netanyahu se saludan durante una sesión en la Knesset en Jerusalén en 2025. (crédito: RONEN ZVULUN/REUTERS)

A mediados de 2025, la Fundación Premio Génesis creó los Acuerdos de los Amigos Estadounidenses de Isaac como un vehículo de 1 millón de dólares para respaldar la visión de Milei de una nueva y fértil conexión latinoamericana-israelí.

La iniciativa es promovida a nivel regional a través de diversos medios de comunicación en español, como Infobae y Enlace Judío.

Infobae es un importante medio de noticias digitales en español con sede en Argentina, y Enlace Judío es un sitio de noticias y medios comunitarios judíos en español con sede en México.

Los próximos socios

Estos medios de comunicación, que reproducen en gran medida los temas de conversación de la red Génesis-Milei, presentan los Acuerdos de Isaac como “los Acuerdos de Abraham de América Latina”, destacando la innovación, la inversión y los puentes entre la tecnología israelí y las democracias latinoamericanas.

Uno de los principales objetivos de los Acuerdos de Isaac a partir de 2026 es ampliar la alianza. A medida que crece el interés entre los gobiernos que simpatizan con la agenda de Milei, los países señalados como potenciales reclutas para los Acuerdos de Isaac incluyen a Brasil, Colombia, Chile y posiblemente El Salvador.

Brasil, que ocupa casi el 50% de la masa terrestre de América del Sur, sería un premio ciertamente, pero requeriría la expansión del idioma de trabajo para incluir el portugués.

El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, está en conflicto abierto con Israel por Gaza, pero las próximas elecciones presidenciales de Brasil están previstas para el 4 de octubre de 2026.

El principal rival de Lula da Silva es Flávio Bolsonaro, hijo de un presidente anterior, quien vincula explícitamente su candidatura presidencial a unirse a los Acuerdos de Isaac y profundizar el alineamiento proisraelí de Brasil.

Bolsonaro ha prometido públicamente que, si es elegido, firmará los Acuerdos de Isaac y trasladará la embajada de Brasil a Jerusalén.

Su hermano Eduardo, en una publicación en las redes sociales, dijo que Flávio firmará los Acuerdos de Isaac en enero de 2027, el mes en que toma posesión el nuevo presidente.

Si gana, claro.â–