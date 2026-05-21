El traje de neopreno cambió el surf: debemos agradecerle a un físico de Berkeley | KQED

Transcripción del episodio

Olivia Allen-Precio: Es un día brumoso en Ocean Beach de San Francisco… como muchos antes.

Todo está gris… frío y viento… pero puntos de referencia familiares sobresalen en la niebla… roca foca… la Casa del Acantilado…

Estamos a principios de la década de 1950… y las olas rugen.

Olas rompiendo

Olivia Allen-Precio: Hay algunos surfistas remando. Llevan… pantalones cortos.

Sólo pantalones cortos.

Jim Gallagher: Cuando entraste al agua por primera vez, te picaban los dedos de las manos y de los pies, y ese escozor comenzaba a aumentar un poco en los brazos y así sucesivamente.

Olivia Allen-Precio: Jim Gallagher fue parte de un grupo de surfistas que desafiaron las gélidas aguas del norte de California en los primeros días del surf aquí. Un lugar donde la temperatura del océano se mantiene en los 50 grados durante la mayor parte del año.

Jim Gallagher: Y luego, después de una hora más o menos, ese escozor disminuiría y empezarías a sentirte bien, bueno, estás a punto de morir, así que será mejor que salgas del agua rápido.

Olivia Allen-Precio: En Ocean Beach, los surfistas encontraron formas comunitarias y creativas de mantenerse abrigados.

Jim Gallagher: Nos convertimos en expertos en hipotermia…

Olivia Allen-Precio: La reportera de Bay Curious, Gabriela Glueck, toma la iniciativa a partir de aquí.

Gabriela Gluck: Jim se dedicó al body surf cuando era niño y pronto encontró una comunidad de surfistas en Kelly’s Cove, en el extremo norte de Ocean Beach. Fue uno de los primeros lugares para practicar surf y body surf en la ciudad.

Jim Gallagher: Se extendió el mito de que alguien llamado Kelly murió en la playa. Había una historia en competencia que era un letrero de Foster & Kleiser, un gran anuncio de los neumáticos de Kelly. Entonces la gente había estado diciendo, ¿dónde está la playa? O bajar a ver el cartel de Kelly…

Gabriela Gluck: En los primeros días de este deporte, la gente surfeaba con suéteres de lana, se cubría el cuerpo con vaselina o intentaba calentar desde adentro con brandy.

Jim Gallagher: Los chicos intentaron casi todo. Había una teoría, dos o tres de ellos comenzaron usando la ropa interior de su madre que era de nailon y ajustada, tendría menos tela. Y eso fue desacreditado bastante rápido.

Gabriela Gluck: La solución fueron sesiones rápidas de surf, tal vez montar algunas olas y volver corriendo a la playa, a las hogueras.

Jim Gallagher: Normalmente, alguien derribaría neumáticos viejos, y porque los neumáticos realmente retienen el calor. Y entonces podrías estar parado a 5 y 6 pies de distancia del fuego y ese fuego te calentaría bastante. No olía muy bien, pero era mejor que morir congelado.

Gabriela Gluck: Mientras los surfistas de Kelly’s Cove hacían todo lo posible para burlar al océano… a miles de kilómetros de distancia, otro grupo también tenía problemas con el agua fría.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense aprendió por las malas que la capacidad de un soldado para funcionar en agua fría podía hacer o deshacer una invasión.

música de la segunda guerra mundial

Gabriela Gluck: Para las fuerzas aliadas, uno de los mayores desafíos de la guerra fue descubrir cómo desembarcar barcos y soldados en costas enemigas fuertemente fortificadas.

Los obstáculos de hormigón, metal y madera sólo podían ser superados por soldados en el agua.

cinta de guerra: La historia de los hombres rana de la Marina de los Estados Unidos es una historia de aventuras, de hombres valientes contra el enemigo y contra el mar.

Gabriela Gluck: Los llamados “hombres rana” se entrenaron en un clima cálido de Florida, en un oleaje suave… no el tipo de condiciones que normalmente se encuentran frente a las costas de Francia.

cinta de guerra: El tiempo no es demasiado bueno, pero los pequeños barcos están llegando a las playas, aportando un enorme apoyo en mano de obra y armas.

Gabriela Gluck: El día D, se desplegaron en Omaha Beach. Y como cuenta el historiador Peter Westwick, estaban bastante mal equipados.

Peter Westwick: Y básicamente, simplemente usan suéteres de lana y cosas así. Y sufrieron terriblemente. Su tasa de bajas fue como del 50%.

Gabriela Gluck: Los soldados quedaron expuestos al fuego enemigo… realizando trabajos de precisión en agua fría durante mucho tiempo.

Para el ejército estadounidense, toda la guerra fue una gran llamada de atención.

Peter Westwick: La Marina de los EE. UU. se está dando cuenta rápidamente de que el equipo que llevan estos buzos realmente marcará la diferencia. Entonces la Marina empezó a pensar más en cómo podemos mejorar estas cosas.

Gabriela Gluck: En ese momento, si querías mantenerte abrigado bajo el agua… los trajes secos eran la respuesta.

Peter Westwick: Y lo que básicamente hacía el traje seco era, como su nombre indica, mantenerte seco.

Gabriela Gluck: Los trajes eran voluminosos. Te abrigarías con capas de lana y luego te meterías en un caparazón de goma impermeable.

Incluso hoy en día, muchos buceadores utilizan una versión más avanzada de esta tecnología.

Si bien los estadounidenses a veces usaron trajes secos durante la guerra, no eran perfectos.

Peter Westwick: La desventaja era que te mantenías relativamente abrigado, pero es muy difícil moverlos.

Gabriela Gluck: Era común “apretar el traje”, pellizcando a los barqueros en lugares sensibles en los momentos más inoportunos.

Imagínese intentar desarmar una bomba bajo el agua mientras usa 20 chaquetas de cuero apiladas unas sobre otras. No es exactamente un equipo de combate práctico.

Entonces, ¿qué debe hacer una Marina?

Después de la guerra, la Marina recurrió a los científicos en busca de ayuda. Un hombre en particular parecía una buena apuesta: Hugh Bradner.

Peter Westwick: A Bradner le gusta bucear y ya ha buceado antes en regiones de aguas frías.

Gabriela Gluck: Bradner obtuvo su doctorado en física en Caltech. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en el Proyecto Manhattan… ayudando a Estados Unidos a desarrollar la bomba atómica.

Después de eso, consiguió un trabajo como profesor en UC Berkeley.

Peter Westwick: Está buceando, nadando y jugando waterpolo en el Área de la Bahía. Un hombre de agua muy ávido, como lo llamaríamos ahora, pero también un físico de primer nivel.

Gabriela Gluck: Bradner se unió al proyecto… trabajando primero en un problema diferente… un traje para proteger a los buzos de las explosiones submarinas.

Está jugando con estos materiales de espuma, usándolos como amortiguadores… y comienza a preguntarse si la espuma también podría ayudar a mantener calientes a los buceadores.

Peter Westwick: Y luego llega y termina con la contribución realmente fundamental a todo este conjunto, a toda esta empresa.

Gabriela Gluck: No es necesario permanecer seco para mantenerse abrigado.

En una carta fechada el 21 de junio de 1951, Bradner compartió su idea revolucionaria con un colega…

Voz en off de Hugh Bradner: La verdad es que no creo que sea necesario tener un traje impermeable. Debería ser posible obtener el calor adecuado mediante el uso de un espacio de “agua muerta” a partir de un tipo de material poroso peludo…

Peter Westwick: Hay una especie de percepción central y contraintuitiva allí, antes de que se supusiera que si estás en agua fría, la forma de evitar el frío es manteniendo el agua afuera. El agua está fría. Si mantienes el agua fuera, te mantendrás caliente. Bradner dice que dejas entrar el agua.

Gabriela Gluck: Deja entrar el agua, pensó, y tu cuerpo la calentará de forma natural. A

Peter Westwick: Y el material no actúa como barrera, sino más bien como aislante. Así que esta es realmente su idea crucial.

Gabriela Gluck: Su otro gran avance fue identificar el tipo de material necesario para que eso sucediera.

Peter Westwick: Cuando busca materiales para probar, aquí tiene a mano este material que la industria química está produciendo en grandes cantidades, especialmente para el ejército estadounidense.

Gabriela Gluck: Neopreno.

El caucho sintético fue inventado en la década de 1930 por químicos de DuPont.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un importante sustituto del caucho, que era difícil de conseguir. Los inventores mejoraron el material, haciéndolo mejor y más disponible… justo a tiempo para que Bradner creara un prototipo de su traje de neopreno.

Peter Westwick: Comienza a probar esto en 195. Y los prueba en piscinas. Los prueba en Lake Tahoe y parecen funcionar.

Gabriela Gluck: Era una idea novedosa y una invención patentable. La carta de Bradner de 1951 que describe su idea es la documentación más antigua conocida sobre lo que más tarde se conocería como traje de neopreno.

Pero lo más probable es que, a menos que seas físico o un nerd de la historia, probablemente no hayas oído hablar de Hugh Bradner. Eso es porque nunca patentó su diseño.

Peter Westwick: Entonces él dice, no, no, quiero preservar mi tipo de objetividad aquí. No quiero verme contaminado por el sesgo comercial o la percepción de sesgo comercial… Sólo quiero estar disponible para asesorar a la Marina si quieren llamarme.

Gabriela Gluck: Era un científico… no un hombre de negocios. Y tal como se pensaba, el buceo y el surf estaban destinados a seguir siendo pequeños nichos, no lugares para ganar dinero real.

Peter Westwick: Y es gracioso, porque algunos de los otros miembros del panel en realidad le están escribiendo a Bradner en este momento, diciéndole, “Amigo, lo estás arruinando”. Como si pudieras hacer ambas cosas… puedes ser un hombre de negocios. Y Brander dice, no, no… olvídalo. No voy a patentarlo, simplemente hagámoslo. Simplemente descartémoslo y dejemos que la gente lo siga, que es lo que sucede.

Olivia Allen-Precio: Bradner no tenía idea de que el traje que había inventado cambiaría para siempre el mundo del surf y los deportes acuáticos. Más sobre eso cuando regresemos.

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Olivia Allen-Precio: Estamos hablando de la invención del traje de neopreno y su conexión con el Área de la Bahía. Al físico de Berkeley Hugh Bradner se le ocurrió la idea en 1951, pero nunca la patentó.

No pasó mucho tiempo para que el novedoso concepto se generalizara, gracias en parte al ingenio y la destreza de marketing de algunas leyendas del surf de California.

Aquí está otra vez la reportera de Bay Curious, Gabriela Glueck.

Gabriela Gluck: Poco tiempo después de que a Bradner se le ocurriera su traje de neopreno, un reparador local en Kelly’s Cove se topó con una idea similar.

Jim Gallagher, el tipo que solía calentarse junto a los neumáticos quemados en Ocean Beach, era amigo de él: un hombre llamado Jack O’Neill.

Jim Gallagher: Era un tipo que era vendedor e hacía un montón de cosas diferentes, pero era un tipo realmente curioso.

Gabriela Gluck: Cuenta la leyenda que O’Neill experimentó con todo tipo de soluciones de trajes interesantes. Pero nada funcionó realmente. Hasta que él, como Bradner, se topó con el neopreno.

Jim Gallagher: Hizo el traje de neopreno y se hizo uno, salió y regresó, y la gente vio eso y dijo: Bueno, ¿cómo conseguí uno? Él dijo: Bueno, te haré uno.

Gabriela Gluck: A diferencia de los trajes de neopreno convencionales de hoy en día, los trajes de Jack siempre fueron personalizados.

Jim Gallagher: Y recuerdo que cuando bajé a buscar el mío, fui a su casa. Todavía vivía en Wawona y su hermano Bob estaba allí. Él estaba trabajando para Jack, y entraste y te midió como lo haría un sastre… casi ya sabes, la longitud desde el punto medio del codo hasta la muñeca y hasta los hombros, alrededor de la cintura o el pecho, la longitud del brazo, las piernas, todo el cuerpo, y él podría hacer una plantilla y luego cortar el neopreno a esa plantilla y pegarlo. Y así se hicieron los primeros.

Gabriela Gluck: A medida que crecía la demanda de su equipo de surf, O’Neill abrió una tienda cerca de Ocean Beach, a menudo considerada como una de las primeras tiendas de surf de Estados Unidos.

Continuó perfeccionando su traje de neopreno, lanzando nuevos estilos… y se lanzó de cabeza al marketing. En una feria comercial de San Francisco en 1956, por ejemplo, vistió a sus seis hijos con pequeños trajes de neopreno y los arrojó a tinas de agua helada.

El surfista de Kelly’s Cove, Gary Silberstein, recuerda bien esta época, cuando los primeros trajes de neopreno estaban ganando terreno, por rudimentarios que fueran.

Gary Silberstein: No estaban forrados, vale, con ninguna tela. Y… use maicena o talco, algo que haga que se resbalen.

Gabriela Gluck: Cuando me reuní con Gary en su casa de Santa Cruz, sacó un viejo traje de O’Neill para mostrármelo… como la mayoría de los primeros trajes de neopreno, es solo una chaqueta, nada que cubra las piernas.

Gary Silberstein: Estás mirando a Jack O’Neill. Este es su logo, que ahora está grabado tras años y años de surf. Y es una chaqueta. Es simplemente una chaqueta de manga larga, de neopreno bastante pesado.

Gabriela Gluck: El neopreno estaba áspero… y agrietado en algunos lugares…

Gary Silberstein: Puedes ver que los puntos sujetan las piezas del brazo. Todas estas son piezas de neopreno que tuvieron que cortarse antes de unirlas.

Gabriela Glueck en escena: ¿Y recuerdas cuánto costaron en

el dia?

Gary Silberstein: Supongo que todo es mucho más barato, probablemente entre 35 y 40 dólares.

Gabriela Gluck: No me sorprendería que el viejo traje O’Neill de Gary terminara algún día en un museo. Es una evidencia bien conservada de un invento que cambió el surf.

Gary Silberstein: Si piensas en el producto, realmente fue la base de la explosión de los deportes de surf de invierno en todo el mundo.

Gabriela Gluck: Hoy en día, la gente practica surf en Islandia, Columbia Británica, los Grandes Lagos en pleno invierno… y, por supuesto, en Ocean Beach.

Gary Silberstein: Y así, toda la cultura, toda la disponibilidad de equipo, mejoró enormemente a lo largo de esos años, de, digamos, 58 a 65 o 64 cuando dejé Kelly’s Cove… Los trajes de neopreno se volvieron muy baratos y disponibles, y las tablas de surf hechas de espuma se produjeron en masa.

Gabriela Gluck: Cuando Gary sale a surfear en las olas de su casa en Santa Cruz, es casi seguro que estará lleno.

Gary Silberstein: Puedo salir aquí en un buen día y ver a más de 100 personas en el agua.

Gabriela Gluck: Debido a su éxito comercial, O’Neill llegó a ser conocido como uno de los “padres del traje de neopreno”. Body Glove, una de las primeras empresas de surf y buceo del sur de California, a menudo también recibe ese galardón.

Bradner, sin embargo, quedó en gran medida fuera del recuento popular.

Pero unos 40 años después de abandonar el desarrollo de trajes de neopreno, Bradner comenzó a escribir cartas para intentar aclarar la historia.

Voz en off de Hugh Bradner: Querido Jack: Últimamente has recibido una merecida publicidad por tu invención del traje de neopreno para surfear. Quizás recuerdes que yo también fui temprano en el uso del traje de neopreno, pero no para los surfistas.

Gabriela Gluck: ¿Destinatario de una carta? Jack O’Neill.

Voz en off de Hugh Bradner: La fotocopia adjunta de mi carta del 21 de junio de 1951 a Larry Marshall contiene la información que creo puede (subrayado) han sido el comienzo de todo. Me interesaría saber si su traje de neopreno es anterior.

Atentamente,

Hugh Bradner

Gabriela Gluck: La copia de Bradner de la respuesta de O’Neill, si existiera, no está en el archivo.

Pero hay muchas otras cartas. Todos siguiendo un hilo similar.

Voz en off de Hugh Bradner: Querido Bill, estoy disfrutando mucho de tu último libro… Hay una experiencia en la que sí participé: el traje de neopreno… Tenemos una cuestión importante sobre el momento oportuno.

Considero esto muy importante porque si su trabajo es anterior al 21 de junio de 1951, debo empezar a retractarme de mi reclamo y fama contactando a personas importantes y publicaciones ampliamente leídas.

Por favor, tranquilízame lo antes posible.

Gabriela Gluck: Los destinatarios de la carta, en general, parecen haber estado menos preocupados que Bradner por aclarar la línea de tiempo.

Voz en off de Willard Bascom: â€”Querido Hugh… La historia es lo que recordamos (incluyéndote a ti).

Mi sugerencia es que dejes todas las declaraciones en pie…

Relájate y que tengas una feliz Navidad. Muy amable, Willard.

Gabriela Gluck: Al igual que Hugh Bradner, hice algunas de mis diligencias debidas… y contacté a O’Neill y Body Glove para solicitar comentarios.

Jenna Meistrell, nieta de uno de los fundadores de Body Glove, me dijo que la familia no cree que los fundadores conocieran a Hugh Bradner, y que la compañía se atribuye el mérito del primer traje de neopreno comercialmente viable.

La empresa O’Neill no respondió a mi solicitud de comentarios… Pero tienen esta línea en el blog de su empresa.

Voz en off: Al ver los exitosos experimentos del físico Hugh Bradner de la Universidad de California en Berkeley a principios de la década de 1950, Jack O’Neill pasó al neopreno.

Gabriela Gluck: Actualmente, hay versiones de este traje de neopreno en todas partes. Ahora completo con guantes, botines y una capucha para el ciclista de clima frío. Es una combinación con la que los primeros surfistas de Ocean Beach sólo podrían haber soñado.

Porque, como diría Jack O’Neill, cuando llevas traje de neopreno, por dentro siempre es verano.

Olivia Allen-Precio: Esa fue la reportera de Bay Curious, Gabriela Glueck.

¡Quiero contarles a todos algo en lo que hemos estado trabajando detrás de escena durante los últimos meses! Una experiencia de juego con temática histórica en el Conservatorio de Flores de San Francisco. No se parece a nada que Bay Curious haya hecho antes… ¡y ahora es el momento de invitarte a unirte a nosotros! Ven el 20 y 21 de junio y explora la historia del Conservatorio y las personas que lo crearon. Entradas a la venta en KQED.org/live.

No se lanzará ningún episodio la próxima semana debido al feriado del Día de los Caídos. Volvemos con lo fresquito el 4 de junio.

Bay Curious está hecha por Katrina Schwartz, Christopher Beale y yo, Olivia Allen-Price.

Recibimos apoyo adicional de Maha Sanad, Katie Sprenger, Jen Chien, Ethan Toven-Lindsey y todos los miembros del equipo KQED.

Algunos miembros del equipo de podcasts de KQED están representados por The Screen Actors Guild, Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, Local del Norte de California de San Francisco.

Soy Olivia Allen-Price. Que tengas una semana maravillosa.