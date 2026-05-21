Superviviente en La Flor Blanca: Mike White Anuncia Qué Concursantes de la Temporada 50 Harán Cameos.

Mike White continúa con su tradición de invitar a jugadores de “Survivor” a “The White Lotus”.

Antes de que White creara su querida dramedia de HBO, compitió en la temporada 37 de “Survivor”. Luego, justo después de que se lanzara la tercera temporada de “The White Lotus”, regresó a Fiji para competir en “Survivor 50: En manos de los fans”. Allí, después de ser eliminado, escribió los guiones de la cuarta temporada de “The White Lotus”.

Durante la final en vivo de “Survivor 50” el miércoles, el presentador Jeff Probst entrevistó a White a través de una videollamada, ya que el escritor-director no pudo asistir a la grabación en Los Ángeles, ya que actualmente se encuentra filmando “The White Lotus” fuera del país. Debido a que White ha incluido en el elenco a jugadores de “Survivor” como Cirie Fields, Angelina Keeley y Christian Hubicki en cameos para el programa, Probst le preguntó si tenía alguna noticia para compartir.

Charlie Davis y Kamilla Karthigesu pronto viajarán a Francia para aparecer en la cuarta temporada de “The White Lotus”, dijo White.

El elenco principal de la cuarta temporada de “The White Lotus” incluye a Laura Dern, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz. El elenco adicional incluye a Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer y Laura Smet.

White tuvo una experiencia emocional mientras jugaba en “Survivor 50”. Hablando con Variety para una historia de portada sobre el programa, dijo: “Quería alejarme. Sé que es tan ingenuo, y suena estúpido, porque no vas a un reality show para huir de tu identidad”, dijo. “Pero pensé, ‘esto va a ser saludable para mí. Alejarme de leer las críticas estúpidas o lo que sea en lo que estaba consumido. Pero en la isla, creo que estaba pasando por mi propia realización existencial”.