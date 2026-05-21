Rusia realiza simulacros nucleares en tierra, mar y aire, junto a su aliado Bielorrusia.

MOSCÚ – Camiones cargando misiles balísticos intercontinentales retumbaron por caminos forestales, submarinos de propulsión atómica zarparon de puertos del Ártico y del Pacífico, y tripulaciones se apresuraron a subirse a aviones de guerra mientras Rusia y Bielorrusia celebraron la etapa final de sus ejercicios nucleares conjuntos el jueves.

El presidente ruso, Vladimir Putin, discutió las maniobras en una videollamada con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko.

“El uso de armas nucleares es una medida extrema y excepcional para garantizar la seguridad nacional de nuestros estados”, dijo Putin.

Lukashenko inspeccionó anteriormente misiles balísticos Iskander de corto alcance rusos capaces de transportar armas nucleares en una unidad militar involucrada en los ejercicios y declaró: “He soñado con esta máquina desde hace mucho tiempo.”

Los ejercicios de tres días que comenzaron el martes se llevan a cabo en medio de un aumento de los ataques con drones ucranianos, incluidos en las afueras de Moscú, que causaron la muerte de tres personas y dañaron varios edificios e instalaciones industriales. Los ataques dificultaron a los funcionarios del Kremlin presentar el conflicto en Ucrania, que ya lleva cinco años, como algo tan distante que no afecta las rutinas diarias de los civiles rusos.

Los ejercicios involucran una amplia variedad de armas nucleares.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que el ejercicio involucró a 64,000 soldados, más de 200 lanzadores de misiles, más de 140 aviones, 73 barcos de guerra superficiales y 13 submarinos, incluidos ocho armados con misiles balísticos intercontinentales con cabezas nucleares. Los ejercicios se centraron en la “preparación y uso de las fuerzas nucleares bajo la amenaza de agresión”, dijo.

Las maniobras también practican la cooperación con Bielorrusia, un aliado que alberga armas nucleares rusas. Los arsenales rusos en Bielorrusia incluyen su último sistema de misiles nucleares de alcance intermedio Oreshnik.

Junto con los misiles balísticos intercontinentales terrestres y submarinos, los ejercicios contaron con una amplia variedad de armas de corto y medio alcance.

A diferencia de los misiles intercontinentales que pueden destruir ciudades enteras, las armas nucleares tácticas destinadas para su uso contra tropas en el campo de batalla son menos potentes. Incluyen bombas aéreas y cabezas nucleares para misiles de corto y medio alcance y municiones de artillería.

El Ministerio de Defensa dijo que las fuerzas armadas rusas probaron misiles Yars y Sineva intercontinentales, así como misiles Zircon de medio alcance lanzados desde el mar y misiles Kinzhal lanzados desde el aire, señalando que todos los misiles impactaron en sus objetivos de práctica designados. Las tropas bielorrusas probaron un misil balístico Iskander de corto alcance dentro de Rusia.

Mensajes nucleares del Kremlin

Putin ha recordado repetidamente al mundo sobre los arsenales nucleares de Moscú después de enviar tropas a Ucrania en febrero de 2022 para tratar de disuadir al Occidente de aumentar el apoyo a Kiev.

En 2024, el Kremlin adoptó una doctrina nuclear revisada, señalando que cualquier ataque convencional de una nación a Rusia que cuente con el respaldo de una potencia nuclear será considerado un ataque conjunto contra su país. Esa amenaza estaba claramente dirigida a disuadir al Occidente de permitir que Ucrania ataque a Rusia con armas de mayor alcance y parece reducir significativamente el umbral para el posible uso del arsenal nuclear de Moscú.

La doctrina revisada también colocó a Bielorrusia bajo el paraguas nuclear ruso. Putin ha dicho que Moscú retendrá el control de sus armas nucleares desplegadas en Bielorrusia, que limita con Ucrania y los miembros de la OTAN Letonia, Lituania y Polonia, pero permitiría a su aliado seleccionar los objetivos en caso de conflicto.

Los ejercicios se producen al tiempo que se han avistado drones ucranianos en los países bálticos.

Las maniobras se realizan en medio de un aumento de la actividad de drones en las naciones bálticas. El martes, un avión de la OTAN derribó un dron ucraniano sobre el sur de Estonia. Ucrania se disculpó por ese “incidente no intencionado”, sin especificar lo sucedido.

El miércoles, un anuncio de emergencia sobre un dron volando sobre Bielorrusia llevó a los residentes de la capital lituana de Vilna, incluidos altos funcionarios y legisladores, a resguardarse y provocó un cierre breve de su aeropuerto.

Drones ucranianos que apuntan a los puertos bálticos y las instalaciones energéticas de Rusia recientemente han cruzado o caído en territorio de la OTAN en varias ocasiones. Funcionarios occidentales culpan a la aparente interferencia electrónica rusa de los drones.

El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia dijo el martes, sin proporcionar evidencia, que Ucrania está preparando ataques con drones contra Rusia desde el territorio de los países bálticos y advirtió sobre represalias. Alegó que personal militar ucraniano ha sido desplegado en Letonia y advirtió que la membresía del país en la OTAN no lo protegería de “una justa retribución”. Las autoridades letonas dijeron que la acusación no era cierta.

El mes pasado, el Ministerio de Defensa ruso publicó una lista de fábricas en Europa que, según afirmaba, estaban involucradas en la producción de drones y sus componentes para Ucrania. Advirtió que los ataques contra Rusia con drones fabricados en Europa conllevan “consecuencias impredecibles”.

Algunos comentaristas interpretaron las declaraciones belicosas de Moscú y el ejercicio de esta semana, que presenta armas nucleares de corto y medio alcance capaces de alcanzar objetivos en Europa, como parte de los esfuerzos del Kremlin para desalentar a los aliados occidentales de fortalecer su apoyo a Ucrania.

Preguntado sobre qué mensaje pretendía enviar el ejercicio nuclear, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que “todos los ejercicios están destinados a enviar una señal”, pero no quiso dar más detalles.

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