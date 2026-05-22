Argentina obtiene 1.000 millones de dólares en desembolso del FMI – AOL

Por Natalia Siniawski

21 mayo (Reuters) – El Fondo Monetario Internacional aprobó el jueves un desembolso de 1.000 millones de dólares para Argentina después de “completar una segunda revisión de su programa de 20.000 millones de dólares, respaldando “la campaña de reformas del gobierno a pesar de un progreso desigual”.

El Fondo señaló que si bien la nación sudamericana no cumplió con el objetivo de fin de año para las reservas internacionales netas, “un fuerte progreso” en la aprobación de legislación fiscal, comercial y laboral ha ayudado a estabilizar la economía y lograr su primer superávit fiscal primario en años.

Argentina “llegó a un acuerdo con” el FMI en abril para desbloquear el desembolso de mil millones de dólares.

El acuerdo de cuatro años, firmado hace un año, es el número 23 del país con el prestamista con sede en Washington. Está diseñado para refinanciar un fallido programa de 44.000 millones de dólares de 2018 y, al mismo tiempo, dar espacio al gobierno del presidente Javier Milei para levantar los controles de capital y recuperar el acceso a los mercados internacionales.

Los directores del FMI dijeron que el desempeño había sido “mixto” hasta finales de 2025 debido a retrasos en la reconstrucción de las reservas, un pilar clave del acuerdo. Si bien los recientes cambios de política han impulsado desde entonces la confianza del mercado, el Fondo advirtió que las “vulnerabilidades restantes” significan que Argentina debe seguir centrándose en la desinflación y en asegurar el acceso a los mercados internacionales.

Inicialmente, Milei logró reducir la inflación, pero el progreso fracasó en 2025 en medio de la incertidumbre vinculada a una votación de mitad de mandato, que pesó “sobre la economía”.

Los mercados siguen centrados en los esfuerzos del gobierno para reconstruir las reservas agotadas. Durante la primera revisión en julio pasado, el Fondo redujo los objetivos de acumulación de reservas hasta 2026, después de que el país no cumpliera sus objetivos iniciales.

(Reporte de Rishabh Jaiswal en Bengaluru y edición de Natalia Siniawski en Ciudad de México; Edición de Sarah Morland y Sanjeev Miglani)