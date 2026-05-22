Caballos oscuros de la Copa del Mundo: ¿Puede Japón finalmente romper la barrera de los cuartos de final y llegar lejos?

Japón ha sido tardío en cuanto a apariciones en la Copa del Mundo, alcanzando el torneo por primera vez en 1998, pero desde entonces ha estado presente en todas las ediciones.

Aunque nunca han superado los octavos de final, incluso como anfitriones en 2002, su actual grupo de jugadores es sin duda el más talentoso en la historia de la selección nacional.

Japón fue el primer equipo, fuera de los anfitriones, en clasificarse para la Copa del Mundo de 2026. Los Samurai Blue han vencido a Alemania, Brasil, Inglaterra y España desde 2022.

Si bien pueden vencer a cualquier equipo en su día, no está claro si pueden mantener un verdadero impulso por el título a lo largo de un largo torneo y han sido sacudidos por una lesión del jugador estrella Kaoru Mitoma.

En la última Copa del Mundo, Japón logró famosas victorias sobre España y Alemania en la fase de grupos para liderar la clasificación, y solo fueron detenidos en los octavos de final por Croacia en penales.

Al tiempo que el entrenador Hajime Moriyasu disfruta liberando su talento ofensivo cuando es posible, puede ser pragmático cuando es necesario, jugando con un bloque bajo y manteniendo las cosas ajustadas, y tienen una sólida columna vertebral.

[Japón debería calificar del Grupo F, con su primer partido contra los Países Bajos probablemente siendo la prueba más dura pero también una oportunidad para enviar un mensaje sobre sus intenciones.]

[Al Jazeera pronostica que Japón llegará a los cuartos de final, rompiendo posiblemente la maldición de los octavos de final, pero probablemente llegará hasta ahí debido a sus limitaciones.]

[Los aficionados japoneses celebran en Wembley después de la victoria de Japón sobre Inglaterra el 31 de marzo (Foto: Isabel Infantes/Reuters)]

[Takehiro Tomiyasu, exdefensor del Arsenal, ahora en el Ajax, ha sido incluido en la lista de 26 jugadores, a pesar de no jugar con los Samurai Blue durante casi dos años debido a una serie de lesiones, lo que es un gran impulso para Japón.]