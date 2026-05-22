Los mercados de Asia

En mercados de Asia-Pacífico comerciaban al alza el viernes mientras los inversores evalúan los esfuerzos diplomáticos entre EE. UU. e Irán para alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente.

Sin embargo, la intención de Teherán de mantener sus reservas de uranio enriquecido dentro del país, según un informe de Reuters, podría complicar las negociaciones con Washington, ya que el Presidente Donald Trump ha hecho el desmantelamiento del programa nuclear de Irán un objetivo central de su acción militar contra el país.

El Nikkei 225 de Japón cerró la sesión del viernes con un aumento del 2,68% a 63.339,07, mientras que el Topix sumó un 1% a 3.892,46. La inflación básica de Japón disminuyó más de lo esperado en abril a su nivel más bajo desde marzo de 2022, debilitando el caso para un alza temprana de tasas por parte del Banco de Japón.

La inflación básica, que excluye los precios de alimentos frescos, se situó en 1,4%, por debajo del 1,7% esperado por los economistas encuestados por Reuters y por debajo del 1,8% registrado en marzo.

El Kospi de Corea del Sur subió un 0,41% a 7.847,71, mientras que el índice Kosdaq aumentó casi un 5% a 1.161,13. El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,41% a 8.657.

El índice Hang Seng de Hong Kong aumentó un 0,81% en la última hora del comercio de la tarde, mientras que el CSI 300 de China continental sumó un 1,3% a 4.845,1.

El Nifty 50 de la India ganó un 0,75%, mientras que el BSE Sensex aumentó un 0,8%.

Los precios del petróleo subieron después de caer en la sesión anterior. Los futuros de julio para el crudo de referencia internacional, Brent, aumentaron un 2,96% a $105,62 por barril en el comercio asiático, mientras que los futuros de West Texas Intermediate de EE. UU. para junio avanzaron un 2,46% a $98,68 por barril.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU., que ha retrocedido desde sus máximos, bajó más de 1 punto base a 4,57%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años, que es más sensible a los riesgos políticos, bajó 2 puntos base a 5,091%.

Philipp Lotter, jefe de Calificaciones e Investigación Global de Moody’s, dijo a CNBC que los mercados de crédito global enfrentan una presión alcista a largo plazo en las curvas de rendimiento y los costos de endeudamiento. Los gobiernos están lidiando con necesidades de gasto crecientes, una demografía más débil y grandes demandas de inversión, señaló.

Lotter mencionó “aumentos significativos en los requisitos de gasto en defensa”, especialmente en Europa, así como los “miles de millones” necesarios para la expansión de la inteligencia artificial y centros de datos a nivel mundial y en Asia.

Estas fuerzas están generando un “desequilibrio adicional” entre el gasto y el ahorro, dijo, “causando un desequilibrio estructural adicional a nivel mundial”.

Durante la noche en Wall Street, el Dow Jones Industrial Average subió a un máximo histórico. El índice de acciones subió 276,31 puntos, o un 0,55%, para cerrar en 50.285,66. El S&P 500 subió un 0,17% a 7.445,72, mientras que el Nasdaq Composite aumentó un 0,09% para cerrar en 26.293,10.

– Contribuyeron a este informe Sean Conlon y Alex Harring de CNBC.