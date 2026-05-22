Mira la película del concierto de Dua Lipa Dua Lipa (En vivo desde México)

El documental de 21 pistas fue grabado durante la reciente gira Radical Optimism Tour de la estrella del pop.

Dua Lipa lanzó su película de concierto en vivo, Dua Lipa (Live From Mexico). Los fans pueden ver la película, filmada durante el show de clausura de su gira global Radical Optimism Tour en la Ciudad de México, de forma gratuita en su canal de YouTube. También está disponible una versión del álbum en vivo a través de servicios de streaming.

La película de dos horas muestra 21 pistas, incluyendo un dúo con Fher Olvera de la banda Maná en su clásico éxito de 1992 “Oye Mi Amor”. A lo largo de la gira, Dua Lipa interpretó covers y dúos en el idioma local para honrar a cada ciudad. Finalmente, se presentó en nueve idiomas diferentes, incluyendo español, italiano, francés, checo, holandés, alemán, portugués y albanés.

“Esto fue mi idea. Surgió puramente porque había hecho una canción para los American Country Music Awards con Chris Stapleton, y fue tan divertido que se lo propuse a la banda y al equipo: ¿Qué tan divertido sería si cada noche hicieramos una canción diferente?” dijo Lipa previamente sobre la idea de los covers. “Y todos dijeron, bueno, eso es bastante ambicioso”.

La gira Radical Optimism llevó a Dua Lipa por todo el mundo durante casi nueve meses, con un total de 92 espectáculos. La gira comenzó en Australia en marzo de 2025 e incluyó apariciones sorpresa de músicos como Gwen Stefani, Billie Joe Armstrong y Lionel Richie.