El compositor de TANGO FUSION Victorio Menghi lanza nuevo sencillo ‘Life Alive’

ðŸŽ ¡NUEVO! Boletín Teatro Argentina

Obtenga las principales noticias y descuentos para Argentina y más allá.

Victorio Menghi ha anunciado el lanzamiento de su nuevo sencillo VIDA VIVAahora disponible en Spotify, Apple Music y otras plataformas digitales.

ðŸŽ ¡NUEVO! Boletín Teatro Argentina

Obtenga las principales noticias y descuentos para Argentina y más allá.

Conocido internacionalmente por desarrollar el género Tango Fusion, Menghi combina pop cinematográfico, producción electrónica, influencias del rock y elementos de tango en el nuevo lanzamiento. La pista marca una dirección artística más contemporánea y personal manteniendo la intensidad emocional asociada con su trabajo anterior.

Menghi obtuvo reconocimiento internacional por primera vez a través de proyectos que incluyen Tango Fusión (2009) y Gira Mundial de Tango Fusión (2012), que fusionó tradiciones musicales argentinas con influencias electrónicas y sinfónicas. Sus lanzamientos recientes también incluyen ENCONTRAR LA VERDAD y HABRÃ POESÃA.

Creado durante un período de transición cuando Menghi cumplió 50 años en 2025, VIDA VIVA explora temas de renovación, libertad artística, identidad y reinvención. Menghi dijo que la obra refleja “un momento más libre y más universal para los artistas y la comunicación humana”.

El compositor ha aparecido anteriormente en Univision, Telemundo y NY1 News. El Washington Post lo describió como “una nueva generación de artistas argentinos que reinventan el tango en los contextos del jazz, la electrónica y las músicas del mundo”.

Menghi es Licenciado en Composición Electroacústica de la Universidad Nacional de Quilmes y Licenciado en Guitarra Superior con especialidad en Tango de la EMPA. Su música se ha distribuido internacionalmente a través de EMI Music y asociaciones editoriales con Warner Chappell. También recibió una Visa O-1 del gobierno de los Estados Unidos en reconocimiento a su extraordinaria habilidad artística.

Además del nuevo sencillo, Menghi anunció el desarrollo de MASTER PIECES / OBRAS CUMBRESun catálogo de próxima aparición de 100 obras de fusión orquestal destinadas a películas, producciones audiovisuales y licencias de sincronización.

Lanzamientos

VIDA VIVA

Escucha VIDA VIVA

HABRÃ POESÃA

Escucha HABRÃ POESÃ A

ENCONTRAR LA VERDAD

Escuche ENCONTRAR LA VERDAD