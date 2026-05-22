El polémico discurso de un nuevo evento deportivo: las drogas que mejoran el rendimiento son bienvenidas

Competir usando sustancias prohibidas es una de las líneas rojas más protegidas de los deportes de élite. Pero este fin de semana, a la sombra de un casino de Las Vegas, llega una competición de un día que ha desatado polémica por cruzarlo sin pedir disculpas.

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Denunciados por agencias antidopaje y federaciones deportivas mundiales, pero defendidos por un pequeño grupo de nadadores, velocistas, levantadores de pesas y patrocinadores financieros, los Juegos Mejorados se inaugurarán el domingo después de meses de titulares. En lugar de prohibir el uso de drogas para mejorar el rendimiento, los organizadores de los Juegos Mejorados han creado todo un evento y una empresa en torno a su uso y atractivo.

Competirán cuarenta y dos atletas. Los competidores, que incluyen a ex medallistas olímpicos, incluidos los nadadores Cody Miller de los EE. UU., Shane Ryan y Ben Proud y el velocista Fred Kerley, no estaban obligados a usar drogas para unirse a los Juegos Mejorados, pero podían optar por hacerlo como parte de una prueba de 12 semanas supervisada por los juegos en Abu Dhabi, donde muchos atletas también entrenaron.

“El viejo libro de reglas ya no existe”, publicó Miller el mes pasado en las redes sociales.

Los atletas que eligieron competir con PED recibieron un régimen farmacológico personalizado elaborado por el personal médico de los juegos y podían elegir entre cinco categorías aprobadas, “incluidos ésteres de testosterona, agentes anabólicos, péptidos y factores de crecimiento, moduladores metabólicos y estimulantes”, según la compañía. ¿La categoría de droga más popular que se consume? Testosterona o ésteres de testosterona, que utilizan el 91% de los atletas que se dopan, según un ensayo clínico publicado por los Juegos esta semana. La hormona del crecimiento humano fue utilizada por el 79% de los atletas. De los 42 atletas que compitieron, 36 participaron en la prueba, de los cuales 34 usaron PED y otros dos entrenaron “de forma natural”.

Shane Ryan de Irlanda durante una sesión de entrenamiento en los Juegos Olímpicos de Verano en París en julio de 2024. Stephen McCarthy / Sportsfile vía Getty Images

Los juegos apoyan el “uso seguro, responsable y clínicamente supervisado de mejoras en el rendimiento”, no el “uso indiscriminado de sustancias restringidas”.

El año pasado, comisiones lideradas por atletas que representan tanto a la Agencia Mundial Antidopaje como al Comité Olímpico Internacional condenaron conjuntamente los Juegos Mejorados, diciendo que alentar el uso de PED era “una traición a todo lo que defendemos” y “completamente irresponsable e inmoral”.

Los Juegos Mejorados han llamado la atención por algo más que las drogas. También están ofreciendo algo más que rara vez se ve en los deportes olímpicos de élite: un montón de dinero. Los ganadores de cada evento ganarán 250.000 dólares como parte de un premio prometido de 25 millones de dólares. Cualquier atleta que rompa un récord mundial el domingo puede ganar un premio de 1 millón de dólares, el mismo pago que los Juegos Mejorados pagaron el año pasado al nadador griego Kristian Gkolomeev cuando rompió el récord mundial de 50 metros estilo libre después de haber tomado PED como parte de un evento privado patrocinado por Enhanced Games.

Miller, que no respondió a una solicitud de comentarios, dijo que firmó en parte porque creía que a los atletas en los Juegos Olímpicos durante años no se les ha ofrecido el nivel de incentivos financieros que merecen.

“Al fin y al cabo, a los atletas olímpicos no se les paga mucho dinero”, dijo Ryan, uno de los nadadores más condecorados de la historia de Irlanda, al RTÉ Sport de Irlanda el otoño pasado después de inscribirse para los juegos. â€œYo ganaba 18.000 euros, y eso es menos que el salario mÃnimo para todo un aÃ±o y horas y horas y horas. … No ganamos mucho dinero y yo lo hice durante más de una década”.

Fundados por Aron D’Souza, un empresario con una autodenominada “misión para construir sobrehumanidad”, los Enhanced Games han obtenido financiación de inversiones del multimillonario tecnológico Peter Thiel y un fondo de riesgo respaldado por Donald Trump Jr. En mayo, se hizo público como Enhanced Group, y los funcionarios dijeron que albergará eventos en vivo y venderá telesalud y “productos de medicina del rendimiento”. Su modelo de negocios parece esperar que el brillo de las actuaciones de los atletas en el día El espectáculo atraerá a clientes interesados en probar las mismas mejoras. Su sitio web ya vende productos como “testosterona personalizada”, péptidos y GLP-1.

Los Juegos Mejorados comenzaron a contratar atletas poco después de un escándalo de 2024 en el que se informó que nadadores chinos dieron positivo por PED antes de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021, pero se les permitió competir de todos modos. El nadador australiano James Magnussen ha dicho que se unió en parte creyendo que era “la primera vez que hay igualdad de condiciones y puedo competir contra otros ‘tramposos de drogas'”.

La Agencia Mundial Antidopaje ha calificado los Juegos Mejorados como “un concepto peligroso e irresponsable” que “envía un mensaje peligroso a los jóvenes de todo el mundo que deseen seguir sus pasos”, dijo el presidente de la AMA, Witold Bačka, en un comunicado.

“A las pocas personas que eligen participar en los Juegos Mejorados, atletas, entrenadores y personal médico, les pregunto por qué corren el riesgo de manchar para siempre su reputación al estar asociados con el dopaje en el deporte”, dijo BaÅ”ka. “La belleza y la popularidad del deporte se basan en el ideal de una competencia limpia y justa. Los atletas deben representar estos valores, que deben ser protegidos”.

Los atletas que compiten en los Juegos Mejorados han sopesado el potencial de grandes pagos junto con el rechazo del público. Algunos han sido abandonados por sus agentes. Tristan Evelyn había representado a Barbados en los Juegos Olímpicos y posee los récords del país en los 60 y 100 metros, pero después de su incorporación, el presidente de la Comisión Nacional Antidopaje de Barbados denunció rápidamente la decisión.

“Tenemos que tener cuidado al abordar estos casos”, dijo el Dr. Adrian Lorde, presidente de la Comisión Nacional Antidopaje de Barbados, a Caribbean Broadcasting Corp. “Pero desde el punto de vista antidopaje nacional, diría que estamos decepcionados y aconsejamos a las personas que no participen en los Juegos Mejorados”.