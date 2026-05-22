Funcionario argentino que investigó muerte de fiscal de la AMIA acusado de encubrimiento de pruebas

Por Juan Melamed



(JTA) — El exfiscal que dirigió la investigación sobre una misteriosa muerte en 2015 que puso nerviosa a la comunidad judía de Argentina ha sido acusado de ocultar pruebas en el caso.

Viviana Fein fue acusada el 12 de mayo de “encubrimiento agravado” por su manejo de la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman, un fiscal especial designado para investigar el atentado con bomba en 1994 contra el centro comunitario judío AMIA en Buenos Aires que mató a 85 personas.

El 18 de enero de 2015, Nisman fue encontrado muerto en su apartamento de Buenos Aires con un orificio de bala encima de la oreja derecha, tras haber recibido un disparo a quemarropa. Su cuerpo fue descubierto horas antes de que presentara pruebas ante legisladores argentinos que acusaban a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros altos funcionarios de supuestamente encubrir el papel de Irán en el ataque a la AMIA.

En ese momento, Fein declaró que la muerte de Nisman fue un suicidio, pero en mayo de 2016 modificó ligeramente su opinión diciendo que pudo haber sido obligado a suicidarse. Luego, en 2017, los investigadores forenses emitieron un informe afirmando que Nisman fue asesinado. Las instituciones judías también han sostenido que fue asesinado.

Según el Código Penal argentino, una persona acusada de encubrimiento agravado no debe haber participado activamente en el delito original, sino haber participado en el período posterior, y el juez Julián Ercolini dictaminó que Fein supuestamente no preservó adecuadamente la escena del crimen en el apartamento de Nisman.

Según documentos judiciales, decenas de personas entraron y salieron del apartamento sin los controles adecuados, lo que potencialmente contaminó las pruebas y comprometió la investigación.

La controversia en torno al manejo de la escena del crimen original ha persistido durante años. Las investigaciones judiciales y los peritajes describieron el apartamento como caótico en las horas posteriores a la muerte de Nisman, con acusaciones de que las pruebas podrían haber sido mal manejadas o destruidas.

Fein, que podría enfrentar hasta tres años de prisión si es declarado culpable, ha negado haber actuado mal. Una semana antes de su acusación, su abogado, Lucio Simonetti, exigió que se retiraran los cargos, afirmando que en caso de encubrimiento, “tiene que haber necesariamente una conexión entre el autor del delito subyacente y la persona que lo encubre, ya que es absurdo suponer que alguien encubriría a un completo desconocido”.

Agregó que el fallo “no dice nada sobre relación previa existente entre mi cliente y las personas que presuntamente participaron en el supuesto asesinato de Natalio Alberto Nisman”.

El procesamiento se produce en momentos en que el gobierno argentino adopta una nueva postura agresiva contra Irán y Hezbolá, quienes, según se cree, planearon el atentado. Desde que Javier Milei, un conservador partidario de Israel, fue elegido en 2023, el país ha declarado oficialmente a Irán y a Hezbollah responsables del ataque a la AMIA y de otro ataque dos años antes a la embajada de Israel; designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista; y decidió iniciar un juicio en rebeldía para los sospechosos implicados en el caso.