Evo Morales denuncia envío de material represivo desde Argentina a Bolivia

Miembros de la Policía de Bolivia reaccionan en una manifestación este viernes en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/Luis Gandarillas

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El gobierno argentino de Javier Milei envió un avión militar a Bolivia, aparentemente para ayuda humanitaria. Sin embargo, organizaciones sociales y el expresidente boliviano Evo Morales denunciaron que en el vuelo transportaba material antidisturbios.

Este material sería utilizado para reprimir a manifestantes que protestan contra las medidas neoliberales del presidente boliviano Rodrigo Paz.

Morales reveló que militares patrióticos bolivianos informaron que el avión era utilizado para transportar material de guerra antidisturbios. Además, señaló que fueron dos aviones Hércules, según confirmó Rodrigo Paz, y no uno, como informó Milei.

La intromisiÃ³n de Estados Unidos, a travÃ©s del secretario de Estado, Marco Rubio y del argentino Fernando Cerimedo, asesor de polÃ­ticos de ultraderecha, como Bolsonaro, Milei, Nasry Asfura, entre otros, estÃ¡ llevando al fracaso al presidente Rodrigo Paz Pereira, que por accidenteâ€¦ – Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 24 de mayo de 2026

Horas antes, organizaciones sindicales, organizaciones de derechos humanos y diputados de Argentina enviaron una carta a Milei rechazando el apoyo de Buenos Aires a la escalada de violencia del gobierno boliviano contra trabajadores, campesinos e indígenas. La carta señala que existe una discrepancia en cuanto al número de aviones y la Casa Rosada no ha aclarado ese tema.

Además, exigieron al canciller argentino, Pablo Quirno, emitir un informe transparente sobre el uso de las aeronaves y permitir que una comisión de derechos humanos vigile lo que se hace con ellas en territorio boliviano.

Morales dio otras referencias sobre los vínculos de Milei con la represión en Bolivia, al tiempo que calificó el intento de sofocar las protestas como el Plan Cóndor 2.0 dirigido por Donald Trump.

El expresidente boliviano detalló que se está desarrollando una estrategia comunicacional para satanizar las movilizaciones y ésta está siendo ejecutada por los “guerreros digitales” de Milei y sus empleados, desde sitios y plataformas con sede en Argentina.

Agregó que “el 30 de abril de este año Milei envió a su Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al Palacio Quemado de La Paz para destruir el Estado Plurinacional y reemplazarlo por un Estado neoliberal y neocolonial”.

Recordó que la complicidad de la Casa Rosada tiene precedentes: en 2019, luego del golpe de Estado en Bolivia organizado por la derecha y EE.UU., y ejecutado en complicidad con la Organización de Estados Americanos (OEA), el expresidente argentino Mauricio Macri y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enviaron material antidisturbios para reprimir a quienes defendían la democracia y exigían la renuncia de la expresidenta de facto Jeanine Áñez.