UFC revela una nueva mirada a la puesta en escena de la Casa Blanca y la configuración del festival de fanáticos para la fiesta de visualización

La cartelera de UFC en la Casa Blanca se acerca el 14 de junio, a solo unas semanas de distancia, y se espera que la promoción comience a construir la enorme estructura en el jardín sur que albergará las peleas de un evento al aire libre muy poco común.

El sábado, UFC lanzó dos nuevas representaciones de la configuración planificada que incluye “la garra”, una estructura gigante que en realidad se construyó en Europa antes de ser transportada a los Estados Unidos para la cartelera. La configuración sirve como estructura de iluminación y cubierta sobre el octágono, pero aún permite el plan final de Dana White: presentar la Casa Blanca como telón de fondo para cada pelea.

La audiencia de las peleas, que se espera que tenga capacidad para unas 4.000 personas, estará compuesta por militares e invitados de la UFC y aquellos seleccionados por el presidente Donald Trump.

Si bien los fanáticos no pueden simplemente asistir al evento histórico, UFC organizó una fiesta masiva en el Ellipse, al lado de la Casa Blanca, donde las peleas se mostrarán en pantallas gigantes.

UFC también publicó un vistazo a cómo se organizará el fan fest para el evento al que se espera que asistan más de 70,000 personas.