Aumento de casos de ébola en la República Democrática del Congo en medio de desconfianza, zona de conflicto armado.

KINSHASA, República Democrática del Congo – Los trabajadores de la salud en la República Democrática del Congo están luchando para contener un brote del virus del Ébola, que se sospecha ha matado a más de 100 personas y corre el riesgo de propagarse más allá de las fronteras internacionales.

Según cifras del gobierno congoleño publicadas el domingo, los trabajadores de la salud han registrado 904 casos sospechosos de Ébola y 119 muertes sospechosas. Pero es probable que las cifras reales sean mucho mayores, ya que el brote pasó desapercibido durante algún tiempo.

El gobierno congoleño declaró por primera vez un brote el 15 de mayo. Desde entonces, los casos confirmados y sospechosos han aparecido en un área del Congo más grande que el estado de Florida.

El vecino Uganda también ha registrado cinco casos confirmados de Ébola.

El viernes, la Organización Mundial de la Salud elevó su nivel de riesgo para la enfermedad a nivel nacional a “muy alto”.

“El potencial de que este virus se propague rápidamente es alto, muy alto, y eso cambió toda la dinámica”, dijo a los reporteros Abdirahman Mahamud, director de operaciones de alerta y respuesta de emergencia de salud de la OMS.

El Ébola es una enfermedad viral que causa vómitos, fiebre y a veces sangrado. Puede tardar semanas en manifestar síntomas y a menudo es fatal.

Los trabajadores de la salud congoleños, el personal de la ONU y las organizaciones de ayuda lanzaron rápidamente una respuesta a gran escala contra la enfermedad después de confirmarse el brote.

Pero el Ébola probablemente se estaba propagando desde hace semanas, sino meses, según algunas estimaciones, antes de que las autoridades sanitarias lo notaran. Este diagnóstico tardío y el número ahora desconocido de personas infectadas complicarán severamente la respuesta.

El primer caso conocido fue el de una enfermera que presentó síntomas el 24 de abril en la ciudad de Bunia, en la provincia de Ituri, en el este del Congo.

Según un informe interno del Ministerio de Salud congoleño, la enfermera fue enterrada en la ciudad minera de oro de Mongbwalu, en Ituri.

En la ciudad se produjo una serie de muertes inexplicables a lo largo de abril, incluidas las de cuatro trabajadores de la salud que murieron en el espacio de una semana.

El informe señaló que había “pánico generalizado entre la población, avivado por rumores de causas sobrenaturales” de las muertes.

Tres voluntarios de la Cruz Roja que trabajaban en la región también murieron de Ébola sospechoso después de manejar cuerpos infectados, dijo la organización.

Los retrasos en la identificación del brote de Ébola fueron causados en parte por la especie más rara del virus que está circulando.

El Congo ha tenido 17 brotes oficiales de Ébola desde 1976, la mayoría de ellos causados por la especie Zaire del virus, para la cual hay una vacuna.

Pero el último brote es causado por una especie mucho menos estudiada llamada Bundibugyo, según el Instituto Nacional de Investigación Biomédica del Congo.

‘El virus nos afecta a todos’

Más de una semana desde que se declaró el brote, los trabajadores de ayuda han comenzado a instalar centros de tratamiento de Ébola en el este del Congo.

Pero los recortes de ayuda de EE. UU. están complicando la respuesta, según el Ministro de Salud del Congo, Roger Kamba, quien la semana pasada solicitó un aumento de fondos para combatir la enfermedad.

“El virus no conoce fronteras, no conoce razas, no conoce tribus”, dijo el ministro a los reporteros en la capital Kinshasa. “El virus nos afecta a todos”.

El Congo es uno de los cinco países más pobres del mundo, según el Banco Mundial, donde más del 80 por ciento de las personas sobreviven con $3 al día o menos.

Para los respondedores de salud, enfrentar la enfermedad es una tarea enorme. Gran parte del este del Congo está plagado de grupos armados violentos y la infraestructura vial es extremadamente deficiente.

Ituri, epicentro del brote, sufre masacres regulares cometidas por grupos armados notorios como el Codeco o el ADF alineado con el Estado Islámico.

Los puntos críticos del brote como las ciudades de Mongbwalu y Rwampara también son difíciles de operar.

Ambas son ciudades mineras ásperas, donde decenas de miles de personas sobreviven excavando oro con herramientas rudimentarias. Las condiciones de vida y trabajo para la mayoría de las personas son apretadas e insalubres. Los forasteros también son relativamente raros en estas áreas remotas. Los respondedores de salud dicen que uno de sus principales problemas es la falta de confianza de la comunidad.

“Las reacciones de la comunidad siguen siendo mixtas,” Gabriela Arenas, Coordinadora de Operaciones Regionales para la Región de África de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, dijo a los reporteros a través de una videoconferencia desde Nairobi.

“Para algunas personas, el brote es muy real y buscan información sobre cómo protegerse mejor a sí mismos y a sus familias. Para otros, todavía hay sospechas y desinformación, afirmando que el Ébola es fabricado”.

En la última semana, los residentes enojados han atacado dos veces clínicas de salud o centros de tratamiento en Mongbwalu y Rwampara, en algunos casos incendiando tiendas médicas.

Riesgo de contagio

Los casos confirmados de Ébola también se han registrado en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, grandes áreas de las cuales están gobernadas por rebeldes respaldados por Ruanda del M23, lo que complicará aún más la respuesta.

También hay temores de que el virus pueda propagarse a otros países.

La economía del este del Congo está inextricablemente vinculada con la de estados vecinos como Uganda, Ruanda y Burundi. Y muchas de las principales ciudades de la región se encuentran en el borde de las fronteras nacionales.

Uganda, por ejemplo, comparte una frontera terrestre con Ituri, epicentro del brote.

Ahora está tratando de contener su propio brote más pequeño de Ébola, después de que dos congoleños infectados con el virus viajaron al país.

El fin de semana, el Ministerio de Salud de Uganda anunció que había registrado tres casos más de Ébola, incluidos nacionales ugandeses que habían estado en contacto con los viajeros congoleños infectados.

Uganda ha suspendido temporalmente todos los vuelos hacia y desde el Congo y ha restringido los cruces en sus fronteras terrestres para tratar de evitar la propagación de la enfermedad.