El periodista italiano de transferencias Fabrizio Romano ha dicho que Eduardo Camavinga quiere quedarse en el Real Madrid, a pesar del interés del Manchester United.

Romano dijo sobre Camavinga en su canal de YouTube: “No hay duda de que varios clubes están interesados en Camavinga, chicos, pero les puedo decir que, por el momento, el Man Utd no ha iniciado ninguna conversación oficial con el Real Madrid, no ha pedido a Eduardo Camavinga.”

“Por lo que entiendo, hay otras prioridades en este momento en el Manchester United.”

“Y además, sigo repitiendo que, según tengo entendido, Eduardo Camavinga quiere seguir en el Real Madrid, quiere luchar por su lugar en el Real Madrid.”

“Así que, Camavinga no quiere rendirse.”

“Él entiende que esta temporada ha sido dura, ha sido difícil, personalmente para Camavinga, entre las lesiones y los momentos de mala suerte han sido probablemente la peor temporada de su carrera.”

“Pero Camavinga no quiere rendirse.”

“Es parte del deporte, es parte del fútbol a veces tener una mala temporada, luego reiniciar y demostrar que estás vivo.”

“Camavinga todavía es muy joven, y Camavinga quiere estar en el Real Madrid.”

“Quiere ganar en el Real Madrid, quiere ser parte del proyecto del Real Madrid, así que esa es la mentalidad de Camavinga.”

“Luego, obviamente, esto también depende del club.”

“Veamos qué pasa en caso de que haya una gran propuesta sobre la mesa.”

“El Real Madrid no está cerrando las puertas a su salida, pero eso no significa que el Real Madrid esté sacando a Camavinga del equipo o que no confíen en él en absoluto.”