Thom Yorke estrena nueva canción Space Walk, critica la industria musical en los premios Ivor Novello

Harry Styles, presentando al cantante de Radiohead, también revela que perdió su virginidad con “la intro” de la canción “Talk Show Host” de la banda.

Thom Yorke presentó una nueva canción titulada “Space Walk” el jueves en los premios Ivor Novello, donde el cantante de Radiohead recibió el prestigioso Academy Fellowship.

El cantante recibió el premio de manos del sorprendente presentador Harry Styles, quien reveló que perdió su virginidad mientras escuchaba “Talk Show Host” de Radiohead; Styles luego bromeó diciendo, “la intro” de “Talk Show Host”. “Thom Yorke siempre ha tenido un don con las palabras”, dijo Styles, añadiendo que Radiohead es su “banda favorita”.

Yorke luego interpretó su tema en solitario en piano “Space Walk” y también una versión acústica de “Jigsaw Falling Into Place” de Radiohead.

En su propio discurso de aceptación (a través de NME), Yorke criticó el estado actual de la industria musical y su excesiva dependencia de los servicios de streaming y listas de reproducción.

“Se habla mucho de la música nueva con listas de reproducción egocéntricas, y de la idea de una escena musical vital”, dijo Yorke. “Pero hay una negativa a ofrecer siquiera una apariencia de una fuente de ingresos sostenible para la mayoría de los músicos. Y continúan con los trucos de contabilidad malditamente opacos que las grandes discográficas estaban haciendo en los años noventa”.

Yorke continuó, “Así que supongo que me gustaría recordar rápidamente a la cima de la industria y a los servicios de streaming: Pónganse las pilas. ¿De dónde van a sacar sus próximos catálogos jugosos, eh? Esta industria morirá y se irá al carajo, si todo lo que haces es devaluar a la próxima generación de artistas y a sus fans. ¡Solo recuerden: sin nosotros, no son nada!”

A principios de este año, Ed O’Brien de Radiohead (¿accidentalmente?) dejó escapar que Yorke probablemente lanzaría un álbum en solitario en 2026 tras una trilogía con The Smile; no está claro si “Space Walk” está destinado a ese próximo álbum, sería el primer LP en solitario de Yorke desde “Anima” en 2019.